Tamara Falcó sorprende sobre su boda: "El 60% de los invitados no nos regaló nada"

Tamara Falcó ha acudido este lunes al espacio de entrevistas 'Martínez y hermanos'y ha sido interrogada por los entresijos de su boda, que ocurrió hace ya más de seis meses. El enlace entre la hija de Isabel Preysler con Íñigo Onieva atrajo durante varios meses todas las miradas del mundo del corazón y se hicieron públicas muchas fotos y anécdotas de la ceremonia.

Pero lo que la marquesa no había contado aún y que ha dejado atónito al presentador ha sido una declaración controvertida: "Hubo un 60% de los invitados que no nos regaló nada", ha reconocido después de que Dani Martínez le preguntara si ya "había abierto todos los regalos".

Tras pronunciar esta afirmación, Tamara Falcó ha mirado al suelo, con una mueca de incredulidad y de desaprobación. "¡¿Cómo?!", reaccionaba el humorista, que ha añadido: "Esto había que decirlo, y se ha dicho". Después, ella ha continuado explicando que el 40% restante de los invitados sí que envió muchos obsequios, pero que varios se han extraviado.

"Eran días de mucho ajetreo en casa", ha explicado, porque muchos de sus parientes se encontraban en el domicilio de la pareja. "Estaba toda mi familia de Filipinas, había mucho jaleo", ha agregado Falcó, quien ha expresado con pesar que ha sido incapaz de encontrar algunos regalos. "¿Hay algunos que se han perdido?", preguntaba Dani Martínez. "Sí, por ejemplo, un cuadro, grande, no lo entiendo, no aparece", respondía ella.

El presentador no ha perdido la oportunidad para volver a incidir sobre el asombroso dato de que más de la mitad de los invitados no enviasen un regalo para los novios: "Pero... ¿el 60% de la boda por qué no regaló?", ha remarcado el leonés. "Esa pregunta también me la hago yo", ha contestado entre risas Tamara Falcó.

"Y ahora que estamos en confianza... ¿has devuelto alguno?", se atrevía a decir el humorista. "No, yo creo que la gente lo hace con mucho cariño". Y él insistía: "¿Te has quedado con todos? ¿No has regalado a nadie un regalo de tu boda?". Ella ha asegurado que no y ha manifestado que incluso ha tenido que habilitar un espacio en su garaje para colocar todos los objetos que recibieron.