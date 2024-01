Sergio Peris-Mencheta anuncia que tiene cáncer y necesitará un trasplante de médula : "Me siento vulnerable y aterrorizado"

Durísimos momentos para el actor y director Sergio Peris-Mencheta, que este lunes ha anunciado en Instagram que padece cáncer, que está en tratamiento de quimioterapia desde hace varios meses y que está a la espera de un transplante de médula. Un complicado trance en el que, a corazón abierto, ha confesado a sus seguidores que se siente "más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra".

"Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby allá por el 91 hasta hoy" comienza el que probablemente sea el post más duro que ha publicado nunca el inolvidable protagonista de 'Al salir de clase'.

El actor agradece a su pareja Marta

"He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayor parte de las veces haciendo personajes protagonistas, heroicos, bestiales. He hecho cine en distintos idiomas, he ganado y presentado concursos, he trabajado con los más grandes del teatro, interpretado personajes maravillosos, he dirigido, he creado, he contado las historias que necesitaba contar a bordo de mi Barco Pirata. He jugado mucho, y aunque he perdido, he sido más de ganar, en general. Con una dosis de suerte que siempre he sentido a mi lado, acompañándome, y ese sentimiento de no-merecimiento a cuestas" reconoce, confesando lo afortunado que se siente de haber cumplido sus sueños en el mundo de la interpretación y la creación audiovisual.

"Y si en lo profesional me ha ido bien, en lo personal la vida me ha regalado la mejor de las compañías siempre" asegura, haciendo mención a su pareja, Marta Solaz -a la que conoció en 'Al salir de clase', a sus dos hijos, Río y Olmo, y a su mascota, su perrita Senda: "Formamos un equipo. La aventura del cambio de vida, los viajes, los proyectos en común, el día a día. EQUIPAZO. Después de 19 años y medio sigo enamorado hasta las trancas de Marta, y me siento cada vez más deseado y querido por ella" ha asegurado.

Compañeros de profesión y amigo le dedican unas palabras

Un emotivo post en el que desvela que se encuentra "en pleno proceso de quimio y un posterior transplante de médula". "Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra" admite, destacando que aunque en esta "partida" él no decide del todo y hay "una parte donde me toca confiar y dejarme llevar", afronta este duro trance con positividad y optimismo: "Llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises".

Rápidamente su post se ha llenado de comentarios de ánimo de numerosos rostros conocidos, como Silvia Abril, Michelle Jenner, Christian Gálvez, Sara Sálamo o Miguel Ángel Muñoz, que no han dudado en transmitirle públicamente su cariño y decirle que están convencidos de que ganará esta 'partida' al cáncer.