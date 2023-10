Día Internacional contra el Cáncer de mama: las famosas que lo han sufrido y luchan por la concienciación

Ana Locking, Terelu Campos, Ana Rosa Quintana y María Escario / Agencias

El día 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de mama, una patología que sufre una de cada ocho mujeres a día de hoy. A pesar de que la mayoría de rostros son anónimos, existen algunas famosas que sufren o han sufrido cáncer de mama, y luchan día a día por la concienciación de una sociedad que no le da la importancia que merece. Gracias a sus plataformas, voces o alcance, algunas celebrities aprovechan su audiencia para lanzar un mensaje de esperanza y ánimo a todas aquellas mujeres que lo sufren.

La primera de ellas es Ana Rosa Quintana, que fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 2010, aunque gracias a que se encontraba en estado 1, únicamente recibió tratamiento de radioterapia y pudo llevarlo en secreto por "no asustar a sus hijos". Un segundo cáncer de mama fue detectado al comenzar su temporada en 2021, que la ha mantenido alejada de la televisión durante un año: "En este momento hay miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir. No pienso guardarme nada, así que a lo largo de la mañana intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber sobre este año", señaló a su vuelta.

Cuando el cáncer de mama no se cura: el estigma de las pacientes con metástasis / Agencias

De Ana Locking a Angelina Jolie o Kylie Minogue

Otra de las famosas cuyo testimonio ha dado visibilidad a la enfermedad, es el de Terelu Campos, quien en 2012 anunció que tenía un bulto en el pecho. Al igual que Ana Rosa en su primera enfermedad, no dejó el trabajo, por lo que la audiencia fue testigo de las secuelas. En 2018 llegó el segundo cáncer, esta vez en el otro pecho, aunque por suerte no tuvo que recibir quimioterapia. Finalmente, decidió hacerse una doble mastectomía para dejar de "vivir cada revisión con temor", contó.

Noticias relacionadas

Ana Locking, diseñadora de moda, fue diagnosticada con cáncer de mama justo antes de la pandemia, y tivo que someterse a una operación de urgencia en pleno estado de alarma debido a la gravedad: "Me noté un bulto mientras me duchaba. Pensé en aparcarlo esos diez días hasta la revisión, que ya tenía fecha. Lo cuento porque eso nunca se debe hacer", aconseja. En el caso de María Escario fue diagnosticada de cáncer en diciembre de 2022, poco después de perder a su madre: "El cáncer te cambia la vida, pero no es el final", compartió en Twitter.

Otros de los rostros más conocidos que han hecho públicos sus procesos y testimonios, y que a día de hoy continúan luchando por concienciar sobre esta enfermedad, son Inés Ballester, Luz Casal, Angelina Jolie, Kylie Minogue o Sarah Ferguson. Todas ellas alzan la voz para ser inspiración de otras mujeres y eliminar por completo la estigmatización de la enfermedad y todo aquello negativo que revolotee alrededor del cáncer de mama.