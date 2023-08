Nagore Robles se sincera y le confiesa a Lara Álvarez su 'affaire' con un concursante de 'Supervivientes'

Nagore Robles confiesa su ’affaire’ con un ex-superviviente / Redes

Está claro que el mundo de los 'podcasts' está en pleno auge, y cada vez son más los famosos y caras conocidas del mundo de la televisión que dan el salto a este nuevo formato que nada tiene que ver con los programas de radio convencionales. Nagore Robles ha sido una de estos rostros televisivos que han creado su propio espacio podcast, al que ha nombrado 'La casa de mi vecina' y cuya última invitada ha sido la actual presentadora de 'Me resbala', Lara Álvarez. Ambas presentadoras mantienen una estrecha amistad desde hace años, por lo que no ha sido raro ser testigos de su complicidad durante la grabación.

No solo les une esta entrevista, sino platós como el de 'Supervivientes', donde más de una vez han coincidido como presentadora y colaboradora respectivamente, o cuando Lara Álvarez tomó el relevo de Nagore Robles como conductora del programa 'Pesadilla en El Paraíso'. Una charla de lo más sincera y genuina, en la que han hablado de problemas como la ansiedad, o los futuros proyectos que ambas tienen entre manos a día de hoy. Y es que, acompañadas de Jorge Cyrus y Germán González, han descubierto un secreto que la exmujer de Sandra Barneda tenía guardado.

Un ex-superviviente que fue expulsado por Lara Álvarez

Se trata, nada más y nada menos, de un 'affaire' que Nagore tuvo en el pasado con un concursante de 'Supervivientes', formato presentado por Lara Álvarez durante ocho ediciones. Asegurando que "yo con algún concursante me he liado, eh", y ante la insistencia de Lara y los colaboradores, la presentadora vasca acababa confesando que "hubo un superviviente con el que me lié y lo utilicé un poquillo la verdad". Ante la incredulidad de los tres allí presentes, y las ganas de conocer si se trataba de un hombre o una mujer, Robles señalaba que fue un hombre.

"¡Iniciales, iniciales!", pidieron Germán y Jorge a una Nagore Robles que se negó rotundamente a dar más detalles sobre el que fue su 'affaire' en el pasado. Una conversación que terminaba con Lara Álvarez preguntando "vale, no vamos a decir iniciales, pero: ¿estaba en alguna de las ocho ediciones en las que yo he estado?". Ante la afirmación de la expareja de Sandra Barneda, los otros tres protagonistas zanjaban la conversación con la boca abierta, aunque sin desvelar la identidad de este ex-superviviente.