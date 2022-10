Sandra Barneda recuerda su ruptura de Nagore Robles: "El amor me lo ha dado todo"

1 Se lee en minutos Franc Recio



Sandra Barneda se ha tenido que pronunciar públicamente sobre su ruptura de Nagore Robles. Meses después de confirmarse el fin de la relación, la presentadora ha hablado sobre sus años juntas en Telecinco. Durante su visita promocional por 'La isla de las tentaciones' al programa 'Fiesta', la catalana se sinceró sin ocultar sus sentimientos.

Esta misma semana, Sandra se rompió en el reality de parejas al consolar a uno de los participantes por sus dudas acerca de la fidelidad de su novia. Al comentar con Emma García las imágenes, reconoció que sucedió simultáneamente a su ruptura de Nagore: "Fue un momento muy difícil porque entré en la casa y yo tampoco estaba en mi mejor momento".

En la conversación, Barneda quiso reflexionar sobre el amor y las relaciones: "Te recompones aceptándolo, aceptando que existe la ruptura. Debería aceptarse más el 'estoy mal, pero vamos bien". Que te rompan el corazón forma parte de la vida'.

La presentadora también se aventuró a responder si considera que lo ha pasado mal por el desamor: "El amor me lo ha dado prácticamente todo y me lo sigue dando todo, pero he sufrido por amor". "Hay que aceptar que te atraviese el amor igual que te atraviesa el desamor", añadió en el formato de las tardes del fin de semana.

