Sinéad O’Connor fallecía el pasado 26 de julio / Redes

Sinéad O'Connor fallecía este pasado 26 de julio a los 56 años de edad, a pesar de que todavía se desconocen las causas del fallecimiento. La muerte de la irlandesa de "Nothing Compares 2 U" llegaba un año y medio después de sufrir la inesperada pérdida de su hijo Shane, quien se quitó la vida a los 17 años de edad. Desde entonces, la cantante no había vuelto a ser la misma y su voz llevaba meses apagada, llegando incluso a asegurar que era una "criatura no muerta".

Tal y como informa 'Daily Mail', la cantante atravesaba una etapa de felicidad desde su traslado a la capital británica, siendo ella misma la encargada de comunicarlo mediante sus redes sociales. Refiriéndose incluso a Londres como "casa", en sus últimos días de vida Sinéad O'Connor había compartido su felicidad de volver a grabar música y de poder acudir a un ballet: "SO fuggin excited to go see Rudolf Nureyev’s Don Quixote in 14 hours and 17 minutes !!! I mean, just, OM effin’ G !!!", publicaba ella misma en Twitter.

SO fuggin excited to go see Rudolf Nureyev’s Don Quixote in 14 hours and 17 minutes !!! I mean, just, OM effin’ G !!! 😱 — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 15, 2023

Sinéad O'Connor compartió las imágenes de su nuevo piso en Londres

Una muerte de lo más misteriosa, de la que apenas se sabe nada pues su familia se limitó a comunicar que "con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil". Sin embargo, se ha hablado de la fortuna que la irlandesa podría haber acumulado, especulándose cifras que superan los 4 millones de libras.

En palabras de 'Daily Mail', Sinéad O'Connor se habría mudado a su "bonito y nuevo piso" en el barrio de West London con intenciones de escribir su nuevo álbum y comenzar una gira mundial. Diagnosticada con depresión y bipolaridad, Sinéad O'Connor aparecía de lo más contenta y deslumbrante en sus últimas imágenes, en las que dejaba claro que la mudanza estaba siendo un trámite complicado, pero se encontraba feliz de regresar a Londres. Sea como sea, la industria de la música pierde a una gran artista, y sus fans lloran su muerte desde el pasado 26 de julio.