Las reacciones a la muerte de la cantante Sinéad O'Connor

Las redes sociales se han llenado este miércoles de tributos a la cantante irlandesa Sinéad O'Connor, fallecida en Dublín a los 56 años por causas aún desconocidas.

Entre los primeros que ha lamentado la muerte de una de la voces más icónicas de la música de las últimas tres décadas destaca el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, quien ha extendido sus "condolencias a su familia, amigos y a todos los que amaban su música". "Su música era amada en todo el mundo y su talento era inigualable e incomparable", ha escrito el jefe del Gobierno dublinés en Twitter.

Really sorry to hear of the passing of Sinéad O’Connor.



Her music was loved around the world and her talent was unmatched and beyond compare.



Condolences to her family, her friends and all who loved her music.



Ar dheis Dé go Raibh a hAnam. https://t.co/JVHxz7Kv2Z — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) 26 de julio de 2023

El humorista irlandés Dara O'Briain, conocido presentador de la cadena británica BBC, mostró su sorpresa por "la triste noticia": "Pobre. Espero que supiera cuánto se la amaba".

Ah shite, Sinead O’Connor has died. That’s just very sad news. Poor thing. I hope she realised how much love there was for her. — Dara Ó Briain (@daraobriain) 26 de julio de 2023

El músico Tim Burgess, de la banda The Charlatans, ha asegurado que Sinéad era la "la verdadera encarnación del espíritu punk" y ha recordado que nunca "se comprometió", una actitud vital "que hizo que su vida fuera una lucha". "Espero que haya encontrado la paz", ha agregado Burgess sobre su muerte.

Sinead was the true embodiment of a punk spirit. She did not compromise and that made her life more of a struggle. Hoping that she has found peace x pic.twitter.com/wLAY6ZTI0J — Tim Burgess (@Tim_Burgess) 26 de julio de 2023

El cantante Bryan Adams ha querido recordar los momentos que pasó junto a ella cuando daban conciertos por Irlanda juntos.

RIP Sinéad O'Connor, I loved working with you making photos, doing gigs in Ireland together and chats, all my love to your family. pic.twitter.com/49ryuIhGTQ — Bryan Adams (@bryanadams) 26 de julio de 2023

El director de cine irlandés Mark Cousins ha celebrado que O'Connor haya representado "el lado salvaje irlandés" y que haya "formado parte de nuestras vidas imaginadas".

Sinead O'Connor was our Irish wild side.

Such a big part of our imagined lives.#sinead pic.twitter.com/AZ5cVWZ2TZ — mark cousins (@markcousinsfilm) 26 de julio de 2023

Finalmente, la escritora irlandesa Marian Keyes ha calificado hoy la pérdida de la cantante de "desgarradora":

Oh lord, this is heartbreaking 💔 How she suffered. Poor, poor Sinead. Rest in peace, you amazing, brave, beautiful, unique wonder 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚 https://t.co/X6cxdSR74R — Marian Keyes (@MarianKeyes) 26 de julio de 2023

"Cuánto ha sufrido. Pobre, pobre Sinéad. Descansa en paz maravilla única, increíble, valiente, preciosa"