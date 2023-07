Magnates y quilates: todo lo que se sabe sobre la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg

Cartel ficticio de la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. / INSTAGRAM | Elon Musk

Todo empezó, frase arriba o frase abajo, con algo parecido a un 'a que no hay huevos'. La expresión heterobásica por antonomasia, origen y detonante de tantas y tantas malas decisiones a lo largo de la historia humana. A que te meto, dijo el de Twitter. A que te dejo pajarito, respondió el de Meta. Y así, grosso modo, es como se ha gestado la posible pelea cuerpo a cuerpo entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. Un enfrentamiento que nadie tiene claro del todo si va en serio o no, pero que ya ha obligado al Gobierno italiano a desmentir que no tendrá lugar en el Coliseo romano.

La semana pasada, al hilo de las noticias sobre el lanzamiento de 'Threads', la nueva app de Meta para competir con Twitter, el propietario de esta y CEO de Tesla, Elon Musk, tuiteó que estaría "dispuesto a pelear en una jaula" con Mark Zuckerberg, el CEO de Meta. En una historia de Instagram al día siguiente, Zuckerberg respondió publicando una captura de pantalla del tuit de Musk superpuesto con el título: "Envíame ubicación".

Un periodista de The Verge preguntó entonces a Meta si el magnate iba en serio. "La historia habla por sí sola”, obtuvo como respuesta por parte de Iska Saric, portavoz de la compañía. Ante la aparente aceptación del desafío, Musk contestó ofreciendo el 'The Octagon' de Las Vegas (EE.UU.), escenario de combates de artes marciales mixtas (MMA) de la UFC, como sede para el encuentro.

Seguidamente, el excéntrico millonario dueño de Twitter añadió, en tono de broma: "Tengo este gran movimiento que llamo 'La morsa', donde simplemente me acuesto sobre mi oponente y no hago nada". Cabe señalar que Zuckerberg es un fanático de las MMA y que recientemente ganó su primer torneo amateur de jiu-jitsu brasileño.

De hilos, amenazas y peleas de millonarios

En inglés, thread significa hilo. Y threat, amenaza. Lo primero es el nombre escogido por Meta para la nueva app con la que busca competir con Twitter. Lo segundo, lo que ha interpretado Musk de este lanzamiento de su gran rival.

Y es que conThreads, Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, pretende hacer la competencia a Twitter, que lleva meses envuelta en polémicas desde la compra por parte de Musk y que, recientemente, ha impuesto nuevas restricciones a sus usuarios. Según se ha filtrado, el director de producto de Meta, Chris Cox, dijo a los empleados que la compañía cree que los creadores quieren una versión de Twitter que sea "dirigida con cordura".

Unas declaraciones e intenciones que no han gustado nada a Musk, quien, desde que se revelaron los planes de Meta, se ha estado burlando de Zuckerberg en Twitter, con comentarios como "Zuck my 👅", y criticando la política privacidad de la nueva red social, que puede recopilar datos de identidad, salud y forma física, financieros, historial de navegación, compras, localización, contactos e "información sensible" del usuario, entre otros datos.

En el Coliseo no, a no ser que

Continuando con la estrambótica trama del supuesto combate, el Ministerio de Cultura italiano se vio obligado el pasado viernes a desmentir el rumor que circula por internet asegurando que habría ofrecido el Coliseo de Roma para acoger la pelea.

Un bulo difundido el jueves por el portal estadounidense TMZ, conocido por sus informaciones sensacionalistas, y amplificado por el propio Musk (52 años), quien unas horas después publicó ante los más de 145 millones de seguidores de su perfil de Twitter el mensaje: "alguna oportunidad de que la lucha suceda en el Coliseo".

Some chance fight happens in Colosseum — Elon Musk (@elonmusk) 30 de junio de 2023

"No ha habido ningún contacto formal del ministerio ni ningún documento escrito, aunque la noticia parezca jugosa es infundada", indicó el Ejecutivo italiano en un comunicado que, sorprendentemente, no descarta la posibilidad de que ambos empresarios puedan protagonizar un espectáculo en el emblemático anfiteatro.

Como recuerda el ministerio, el Coliseo puede acoger eventos pagados "de alto perfil" siempre y cuando se organicen con "fines benéficos". "Si Zuckerberg y Musk quisieran actuar en el Coliseo, tendrían que hacer un desafío no violento. Tal vez una especie de certamen, un duelo con versos latinos", añadió la misma fuente.

Como contrapartida deberían "garantizar una contribución económica adecuada para ser donada a la protección del patrimonio histórico italiano y tal vez una parte a Emilia- Romaña", región del norte de Italia afectada por graves inundaciones.

#MuskVsZuck: las redes calientan el enrredo

Sea en serio, en broma, o todo lo contrario, las redes sociales están a tope con la pelea y no han parado de crearse cuentas y conversaicones que calientan el posible espectáculo bajo el hasthag #MuskVsZuck. Hasta se ha creado un videojuego gratuito para recrear en casa el combate.

De acuerdo con sus últimas publicaciones, en línea con su habitual estilo bravucón, el dueño de Twitter ya ha comenzado a entrenarse para el hipotético enfrentamiento. Lo ha hecho participando en una "sesión de entrenamiento improvisada" con el podcaster e investigador de inteligencia artificial Lex Fridman, quien tuiteó que estaba "extremadamente impresionado con la fuerza, el poder y la habilidad" de Musk.

Asimismo, el CEO de Twitter también ha aceptado la propuesta de la leyenda de UFC Georges St-Pierre de entrenarlo. Por su parte, que el luchador de MMA Jon "Bones" Jones se ha ofrecido a hacer lo propio con Zuckerberg.

Papá, mamá no os metáis en esto

'Juego de manos, juego de villanos', han venido a decir los padres de Musk, preocupados de que su pupilo se quede con un límite temporal de visualizaciones si la pelea finalmente se lleva a cabo.

El padre del magnate, Errol Musk, ha asegurado a los medios británicos que el combate sería un "callejón sin salida" para su hijo, que sería visto como un "matón" si ganaba debido a su ventaja de tamaño (1,88 kilos frente al 1,70 de Zuckerberg, además de su mayor peso). “Y si pierde, la humillación sería total... Elon pierde tanto si gana como si es derrotado", ha afirmado el consternado progenitor.

Por su parte, la madre del recientemente reinstaurado como hombre más rico del mundo, Maye Musk, tampoco quiere que su hijo se bata en duelo. "No fomentes este enfrentamiento", respondió en Twitter a la publicación de Lex Fridman diciendo que sería divertido ver un combate de jiu jitsu entre Elon Muk y Mark Zuckerberg.