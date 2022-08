Las familias españolas ahorrarán hasta 1.000 euros con los abonos gratuitos y los descuentos de Renfe

Según el Gobierno, las familias se ahorrarán durante estos cuatro meses unos 600 euros en Madrid, 750 euros en Barcelona y hasta 1.000 euros en otras ciudades

A falta de un día para el inicio de la venta de los abonos, más de 300.000 personas se han registrado ya en la web de Renfe

Fianza, un código QR y un mínimo mensual de viajes, las claves de los nuevos abonos gratuitos

Falta un día para el inicio de la venta de los abonos gratuitos de Renfe anunciados por el Gobierno para combatir los efectos de la inflación y la subida del precio de los combustibles. Según ha calculado el ejecutivo, esta medida, sumada a los descuentos del 50% en Avant y algunos AVE, permitirá a las familias españolas ahorrar hasta 1.000 euros entre los próximos meses de septiembre y diciembre.

Así lo ha avanzado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de ministros, en la que ha informado que unas 300.000 personas se han registrado ya en la web de Renfe para adquirir estos abonos gratuitos a partir de este miércoles 24 de agosto.

Una ayuda para las familias

El ahorro se ha calculado a partir de una familia compuesta por una pareja y dos hijos estudiantes que se desplazan en el entorno metropolitano de las principales ciudades españolas que cuentan con servicios de Cercanías (Rodalies en Cataluña) y de Media Distancia.

Así, las familias, según las estimaciones del Gobierno, se ahorrarán durante estos cuatro meses unos 600 euros en Madrid, 750 euros en Barcelona y hasta 1.000 euros en otras ciudades grandes como Valencia o Sevilla.

Raquel Sánchez ha aprovechado su intervención para interpelar al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para que voten a favor del paquete de ayudas en el que se incluye esta gratuidad de los trenes, al entender que "impacta positivamente en las familias y en los trabajadores".

"Esta medida ayuda a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y, en definitiva, a todos, porque hace que el transporte público sea más asumible, posibilitando acudir al centro de trabajo, de estudios, a los centros sanitarios y al resto de servicios públicos. Supone un alivio para sus economías, sobre todo para los más vulnerables, y beneficia al conjunto de la sociedad porque ayuda a contener la espiral inflacionista", ha añadido la ministra.

Cómo comprar los abonos gratuitos de Renfe

Desde el pasado 8 de agosto, los usuarios pueden registrarse en la página web y en las aplicaciones de Renfe y Renfe Cercanías para preparar los trámites necesarios de cara a la adquisición de los abonos desde este miércoles. Los usuarios que utilicen normalmente las herramientas de Renfe ya tendrán este paso hecho, puesto que se trata de registrar los datos. Los pasos para adquirir los distintos tipos de abono son los siguientes:

Cercanías y Rodalíes: 10 euros de fianza y un codigo QR

En el caso de Cercanías y Rodalíes, la fianza será de 10 euros y se devolverá automáticamente (si se abonó con tarjeta; quienes paguen en metálico deberán acudir a las taquillas de Renfe) al cumplirse el cupo mínimo. En caso contrario, se considerará una indemnización y no se podrá recuperar.

Para la emisión del abono, se registrará el DNI del usuario y/o teléfono móvil, y la adquisición se realizará por cada núcleo de Cercanías. Se recomienda comprarlo a través de la app Renfe Cercanías: se seleccionará la opción 'abono gratuito para viajero frecuente' y se generará un código QR de siete dígitos con el que se podrá viajar, o bien canjearlo en las máquinas para tenerlo en formato físico (solo será gratis la primera vez).

Media Distancia: fianza de 20 euros

En el caso de la Media Distancia Convencional, la fianza será de 20 euros. Se seleccionarán las estaciones de origen y destino a las que se viajará durante estos cuatro meses y, posteriormente, se formalizará cada viaje que se desee hacer en cualquiera de los medios habituales, aunque se recomienda el digital. Si se hace un mínimo de 16 viajes, la fianza se devolverá.

Avant: abonos al 50%

En el caso de los Avant, los actuales abonos se comercializarán con un descuento del 50%, que se aplicará a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) que se vendan entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre de 2022 para ser utilizados desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de enero de 2023.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa de Renfe. Los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50%.

Para el abono Avant Tarjeta Plus (30-50) se establecen tres meses de validez y 60 días para su uso desde la fecha de viaje de la primera formalización. Para el Avant Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante se fijan 30 días para la primera formalización y 20 días para su uso desde la fecha de viaje de dicha formalización. Para el Avant Tarjeta Plus 10-45, el periodo de validez y utilización será de 45 días desde la fecha de compra, incluida esta.

NUEVOS ABONOS MULTIVIAJE DE ALTA VELOCIDAD

Renfe Viajeros comercializará además un nuevo abono recurrente en determinadas rutas, que será nominativo y corresponderá a un origen/destino en trayectos en los que el menor tiempo de viaje sea inferior a 100 minutos, no sea un trayecto declarado obligación de servicio público-Avant y no se encuentre en líneas con acuerdos marco de capacidad firmados.

Podrá ser adquirido entre el próximo miércoles y el 31 de diciembre de 2022 para ser utilizado entre el 1 de septiembre de 2022 y 1 de enero de 2023; será válido para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado, y su periodo de utilización será de 30 días para la primera formalización y 20 días para su uso desde la fecha de viaje de dicha formalización.

Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, León-Palencia, Burgos-Madrid, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia, Medina del Campo-Zamora son las relaciones para las que se podrá comprar este nuevo billete.

