El rock and roll de los pactos que asoman

Cataluña entra en la cuenta atrás. El próximo domingo, 12 de mayo, hay cita con las urnas para elegir president. Los catalanes dibujarán su futuro inmediato en las papeletas electorales, pero también dejarán esbozado en cierta forma el contorno de la legislatura que dirige, sobresalto tras sobresalto, Pedro Sánchez (el que recientemente amagó con irse tras cinco días de retiro en La Moncloa pero luego no se fue). Si como señalan las encuestas que se han difundido hace unas horas –aquí tienen la publicada por este diario y El Periódico de Catalunya- el socialista Salvador Illa gana los comicios con margen, el arriesgado proyecto del PSOE, con ley de amnistía incluida, se verá reforzado. Será así por más que los populares, que esperan por cierto un digno resultado en las elecciones, tengan ya previsto frenar en el Senado la tramitación del proyecto 48 horas después de los comicios catalanes. (Lean, lean aquí ).

La victoria de Illa, en todo caso, no significará que las cosas vayan a ser más sencillas para los socialistas, que parecen obligados a buscar complejas alianzas si quieren instalarse en Palau, dada la falta de mayoría claras que augura la demoscopia. Illa se envuelve en la ambigüedad para enfrentarse a lo endiablado de los números que le pueden acompañar en su triunfo, confesando su deseo de que ERC y Junts pasen una temporada en la oposición, pero admitiendo con pragmatismo que no descarta nada. Y aportando algún que otro matiz a tener en cuenta. Si quieren más detalles sobre el asunto, les invito a leer esta entrevista con él antes de continuar analizando juntos la jornada:

Por otro lado es obvio que quien se va sintiendo con el paso de los días más empoderado es Puigdemont, que se ha hecho experto en campañear en la distancia y que hasta se ha montado un mitinódromo para la ocasión dado que sigue sin poder poner un pie en España, de momento, si no quiere rendir cuentas ante la justicia. Él asegura que pase lo que pase y gane quien gane estará en el próximo pleno de investidura que se celebre en el Parlament. Qué ha aprendido de lo que hizo, y de lo que le hicieron, tras el 1-0 y que ahora sabría hacer más y mejor. Y hasta dice que está seguro de que él puede hacérselo pasar bien a Sánchez, si gusta, entrando en la pista del rock and roll político del ‘lawfare’. Sabe que donde puede haber invitación a baile es en la pista de los pactos que asoman, pero asegura que no se pondrá los zapatos para hacer coreografías con el PSC. Queda poco para comprobar si es así. Esto y mucho más dice en esta entrevista que les dejo aquí, y que también les recomiendo leer antes de que sigamos analizando qué ocurre en Cataluña:

Aragonès, el todavía presidente de la Generalitat, trata de seguir nadando para no ahogarse en la oscuridad que le vaticinan las encuestas. Hace esfuerzos por zafarse de las preguntas sobre los pactos de futuro, la gran incógnita de una Cataluña que, como ocurre ya en tantos otros territorios de España, no apuestas por mayorías claras y contundentes. Tiene pensado refugiarse en esta cuenta atrás en sus propuestas para sacar la cabeza del agua, como aquí le explicamos, mientras lucha por convencer a los progresistas catalanes de que Illa, en contra de lo que puedan pensar, es conservador. ¿Conseguirá que cale esta idea?. De momento este lunes se ha desayunado con los datos de Gesop que apuntan a que los catalanes prefieren un pacto PSC-ERC a otro gobierno ‘indepe’. Les pongo a mano ese estudio:

Para terminar y como procuraré hacer en los próximos días, me alejo un poco de los mítines y los mitineros para dejarles un tema sobre el que reflexionar. ¿Existe una desconexión entre los jóvenes que no vivieron el ‘procés’ y el independentismo catalán? La respuesta, aquí.