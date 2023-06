Feijóo, a Vox en plena negociación: "La violencia de género existe. No daremos pasos atrás"

Alberto Núñez Feijóo, en un acto del PP

Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado públicamente a las palabras del número 2 de Vox en Valencia, José María Llanos, que en la mañana de este viernes negó tajantemente que la violencia de género exista: "La violencia de género no existe. La violencia machista no existe", repitió, defendiendo el concepto de "violencia intrafamiliar" que figura precisamente en el pacto de Gobierno entre las dos formaciones en la Comunidad Valenciana. Ya figuró en el acuerdo en Castilla y León. El debate no es menor y pone contra las cuerdas al PP, que insiste en defender sus políticas en materia de Igualdad y se separa del negacionismo de los ultra.

El líder conservador, en un mensaje público en su cuenta de Twitter, ha respondido: "La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el PP no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste".

La reacción se produce en plena negociación entre PP y Vox, que siguen en conversaciones para cerrar acuerdos por toda España antes de que mañana, día 17 de junio, se constituyan todas las corporaciones municipales.

Llanos, que también fue portavoz adjunto en Les Corts la pasada legislatura, negó en 'TVE' la existencia de la violencia machista, y aseguró que "la violencia intrafamiliar" supone "que en las relaciones afectivas se puede generar violencia, y la víctima, que muchas más veces es una mujer, como es cierto, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté". Llanos argumentó que su formación no cree "que las personas tengan género, tienen sexo", y que "las víctimas son víctimas y los delincuentes son delincuentes, sean hombres, mujeres, dependientes, ancianos o niños".

El propio Carlos Mazón, futuro 'president' de la Generalitat, ha intervenido en el mismo sentido: "La violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia". Se trata de un aviso a navegantes en toda regla pocos días después de hacer pública su coalición.

Cuca Gamarra también ha entrado de lleno al debate justo después de Feijóo: "La violencia de género existe. En el PP, desde todas las instituciones no pararemos de luchar contra ella, con todos los medios a nuestro alcance. Con esta lacra ni se juega ni se negocia", dice la secretaria general.

Sémper y Pam se enzarzan

El portavoz electoral popular, Borja Sémper, aprovechó el mensaje de Feijóo para dejar clara su posición. "Cero bromas con lo serio. Ni un paso atrás, cueste lo que cueste". El número tres en la lista de Feijóo por Madrid es, con diferencia, el dirigente más combativo con Vox, sobre todo en asuntos como la violencia machista. De hecho, fue él quien el pasado lunes dejó claro que un condenado por violencia de género era una "linea roja" para el PP y a punto estuvo de hacer saltar por los aires el acuerdo de la Comunidad Valenciana. Un día después se sabía que Vox había accedido a apartar a su candidato, Carlos Flores Juberías.

A ese mensaje ha respondido Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad. "¿Los pactos con Vox son una broma?", le dice una de las dirigentes de más confianza de Irene Montero. Sémper le ha devuelto el mensaje recordándole las consecuencias de la ley del sólo sí es sí: "La broma de mal gusto es su gestión y abaratar la pena de violadores y pederastas".

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no irá en las listas de Sumar, ha recriminado a Feijóo su posición: "Le ponen la alfombra roja al negacionismo y pretenden luego lavarse las manos. No es violencia intrafamiliar, es VIOLENCIA MACHISTA".

El acuerdo valenciano

El programa pactado entre PP y Vox para la Comunidad Valenciana que ha desatado el debate es precisamente la mención a "violencia intrafamiliar" sin ninguna otra específica a la violencia machista. El punto 43 dice: "Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas". En Castilla y León, hace un año y medio populares y Vox incluyeron el mismo concepto en su acuerdo e incluso se comprometieron a una ley a tal efecto.

En el caso valenciano, lo que las dos formaciones abordan en el plano legislativo es "una ley integral de protección a la familia" que incluya "medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento, así como a gastos esenciales como el comedor escolar, transporte, material, uniformes o actividades extraescolares, el acompañamiento de nuestros mayores, el apoyo a personas dependientes y sus familiares con especial atención a las familias numerosas".