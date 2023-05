Melilla, Mojácar, Zamora, Murcia... el mapa de la compra de voto a tres días del 28M

A pocos días de las elecciones municipales y autonómicas, las supuestas tramas de compraventa de votos por correo se extienden a lo largo del país. Al menos siete son las operaciones de los cuerpos de seguridad y la Fiscalía Anticorrupción en marcha en estos momentos. Lo que empezó en Melilla como un caso aislado ha tenido réplicas en otros territorios y por parte de varios partidos políticos: Mojácar, Zamora, Murcia, La Gomera, Cáceres, Huelva...

Melilla

La ciudad autónoma fue la primera en desatar el terremoto. La investigación policial que continúa abierta empezó tras conocerse varios asaltos a empleados de Correos portadores de la documentación electoral. Las sospechas de las irregularidades se dispararon cuando el porcentaje de electores que prefirieron votar por correo se disparó con respecto a las últimas elecciones de 2019, alcanzando un 20%.

Fuentes de la investigación confirmaron que los pagos que se ofrecían a los electores por sus votos rondaban entre los 50 y los 200 euros.

Por el momento, la Policía Nacional ha detenido a nueve personas y realizado diez registros en el centro de datos y el gabinete de prensa de Coalición por Melilla (CPM).

A raíz de esta investigación, ha sido destituido un consejero del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal, de la formación bajo sospecha, tras ser imputado en la compra de votos por correo.

Las sospechas de fraude electoral llevó a la Junta Electoral a reclamar la identificación de cada votante por correo mediante DNI.

Mojácar

En este municipio de Almería los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron a siete personas en una operación contra la compra de votos para las elecciones de este domingo. Dos de los arrestados estaban dentro de las listas del PSOE, en concreto Francisco Flores, el número dos, y Cristóbal Vizcaíno, el número cinco.

El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado que la operación sigue abierta y bajo secreto de sumario en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, en Almería.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha pedido prudencia hasta tener la información y asegura que actuará con "claridad y contundencia" ante cualquier trama de tipo, "injustificable" en la democracia actual.

La Gomera

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre un posible fraude en el voto por correo en la isla canaria tras recibir una denuncia de un particular informando sobre presuntas irregularidades y solicitando la anulación del voto por correo. Una petición que ha sido denegada por el juzgado.

El 19 de mayo esta fiscalía ya había abierto una diligencia procesal a raíz de la denuncia de un supuesto fraude en el voto por correo. Pero la archivó tras conocer que dichos votos ya estaban siendo investigados en el juzgado de San Sebastián de La Gomera. Por ahora, la investigación no se dirige contra persona alguna.

Zamora

El PSOE de Zamora ha denunciado ante la Guardia Civil al actual alcalde de Moraleja de Sayago y candidato por Zamora Sí, Ángel Villamor. Lo hace a solo tres días de las elecciones tras detectar una posible irregularidad en los votos por correo. Las autoridades investigan a este municipio zamorano tras solicitar el voto por correo para medio centenar de personas de la residencia de mayores.

El subdelegado del Gobierno de Zamora, Ángel Blanco, ha afirmado que la unidad orgánica de policía judicial de la Guardia Civil está llevando a cabo las investigaciones con la "máxima celeridad" al ser los comicios el domingo, y está previsto que "si es posible" a lo largo de la jornada de este jueves entregue las primeras diligencias a la autoridad judicial para que adopte las medidas que considere oportunas.

No es la primera vez que el regidor local se encuentra inmerso en la polémica. En 2021 pidieron su dimisión por vacunarse contra el covid sin formar parte de ningún colectivo prioritario.

Cáceres

El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Provincial al alcalde de Casares de Las Hurdes y número dos de la lista de candidatos del Partido Popular a las elecciones municipales, Miguel Ángel Domínguez Duarte, por un posible caso de fraude electoral.

El diputado socialista ha explicado que el número dos de los populares ha "coaccionado a varios electores para que voten a favor de su partido" e incluso ha acudido al domicilio de un conocido en la localidad de Vegas de Coria para pedirle que "le dieran el voto por correo que habían recibido esa mañana".

Según la denuncia, tras no encontrar a la persona en su domicilio el denunciado ha entrado en la vivienda y se ha llevado su voto así como el de su primo", que sí estaba en casa. Algo que podría estar castigado con penas de prisión de tres meses a un año.

Desde la oposición, el PP ha negado que haya coaccionado y usurpado los votos por correo en Las Hurdes diciendo que es "totalmente falso".

El presidente del PP de Cáceres, Laureano León, ha señalado que "tal y como puede apreciarse en los vídeos difundidos, la denuncia no tiene ningún fundamento porque no hay coacciones, no hay compra de votos, ni siquiera hay votos en sí".

Según la oposición, fue el vecino quien se dirigió al representante del PP y le pidió que acudiese a su casa para explicarle por qué había recibido una carta del censo electoral donde se le indica que no puede votar al no estar inscrito.

"Cuando llega el concejal popular a su domicilio es grabado sin su consentimiento e increpado por quienes toman las imágenes, en las que se aprecia que en ningún caso hay voto, no existe tal sobre de Correos, ya que como refleja la carta adjunta, no pueden votar al no formar parte del censo electoral", explicó el presidente del PP de Cáceres.

Asimismo, el dirigente del PP ha afirmado que "esto solo está en la cabeza de quienes graban un vídeo sin consentimiento de las partes y pretenden crear un relato falso, con el único objetivo de marchar la imagen del PP y de comparar este hecho con lo ocurrido en Mojácar donde sí ha acudido la UCO."

Tambíen ha afirmado que el PP tomará todas las medidas judiciales oportunas "ante una nueva denuncia falsa" y que espera que el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, "no se ponga de perfil y pida disculpas públicas".

Huelva

El PSOE de Huelva ha presentado una denuncia telemática ante el Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado contra el PP y el Ayuntamiento de Villalba de Alcor por presunto fraude en el voto por correo. Actualmente, dicho ayuntamiento está gobernado por los populares, con Diego del Toro como alcalde, que se presenta a la reelección este 28 de mayo.

En la denuncia, el grupo socialista asegura que el PP "ha gestionado directamente desde oficinas municipales, de modo online, solicitudes de votos por correo de vecinos del municipio, procediendo a firmar electrónicamente las peticiones desde los ordenadores del Ayuntamiento" y ello haciendo uso de la firma digital de vecinos "sin su permiso".

Enrique Garviño, el portavoz de PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, ha señalado que se han solicitado hasta "800 votos por correo de forma telemática" lo que supone más de un 30% del censo electoral, por lo que "el PP ha querido cometer un pucherazo a un alto nivel, al menos en Villalba del Alcor, para garantizarse que el alcalde siga siéndolo, aunque sea de forma ilegal".

El portavoz socialista ha pedido contundencia al PP y ha aprovechado para referirse a otros casos de supuestas compras de votos en otros pueblos de la provincia protagonizados por los candidatos del grupo popular. Algunos más "leves" como el de Valverde donde el grupo ofrecía tramitar a la gente su voto por correo y otros como el de Paterna del Campo donde el PP ha intentado comprar votos a personas discapacitadas ofreciéndoles entre 50 y 120 euros para que tomaran su decisión a favor de los populares.

Por su parte, el PP presentó alegaciones a este escrito descartando infracción de "la Ley Electoral en designar a un domicilio u otro" al que remitir la documentación para votar por correo y justificándolo por el margen de apertura de la oficina de Correos de Villalba, "dos horas por la mañana".

Murcia

La candidata del PSOE a la alcaldía de Albudeite en Murcia, Isabel de los Dolores Peñalver Neuhauser, ha sido detenida por presunta compra de votos en el municipio. Junto a ella, otros dos políticos ha sido arrestados por el mismo motivo; el número 19 de la lista, Héctor Antonio Martínez García, y un integrante de la lista del delegado del Gobierno de la Asamblea de Murcia, José Vélez. Además, existe una tercera bajo sospecha, que también forma parte de las listas socialistas.

Los sospechosos se encuentran en libertad con cargos, tras declarar en dependencias del Instituto Armado. Por el momento, la investigación se encuentra abierta y no se descartan más detenciones en las próximas horas.