El PERTE se aleja de la gigafactoría de Extremadura

No estaba en el mes de agosto y no parece que la gigafactoría de Extremadura -proyectada en Navalmoral de la Mata (Cáceres)-vaya a estar tampoco la próxima semana en la resolución definitiva del Ministerio de Industria sobre los proyectos que se financiarán con los 2.975 millones del PERTE del vehículo eléctrico (el conocido como PERTE VEC). No hay aún datos oficiales, pero la ministra Reyes Maroto sí confirmó ayer que la comisión de evaluación ha aprobado ya una inversión pública de 877,2 millones (que movilizarán inversiones por valor de 2.250 millones de euros en el sector), lo que supone 170 millones más de los que se aprobaron en la resolución inicial de agosto y apenas un 29,5% de la previsión de fondos.

No es una subida muy abultada y en las últimas semana, la titular de Industria ha ido adelantando incrementos en las partidas de algunos proyectos como este jueves en el de Stellantis (15 millones); el de Figueruelas hace dos semanas (Zaragoza), donde solo avanzó una subida "sustancial" sobre los casi 43 millones que se había asegurad ya; o el de Madrid, del que también se aseguró que tendría fondos. No se discute además que habrá una porción importante para la gigafactoría de Volkswagen, que en los últimos días ha pedido más de lo que se le reservó en la resolución provisional: 167 millones, la mayor partida de los 10 proyectos que aprobaron inicialmente la evaluación.

Qué pasará con Envisión y su planta de celdas en Extremadura sigue siendo una incógnita, aunque hay poco margen para que entre y menos aún para que pueda llegar a contar con los fondos que la empresa quiere para financiar la inversión de su proyecto; son 1.000 millones y aspira al menos a 300.

En esa primera criba de agosto en la que se adjudicaron 707 millones, el proyecto de Envision en Extremadura ya se quedó fuera. La comisión de evaluación estimó que el proyecto tractor no cumplía "con la estructura mínima del PERTE exigida"; y que "el presupuesto financiable del proyecto tractor, considerando aquellos proyectos primarios que alcanzan el umbral de viabilidad técnica de la propuesta, no alcanza el importe mínimo indicado". Ambos se consideraban motivos excluyentes; y aunque la empresa alegó, lo cierto es que ha ido trabajando paralelamente con la Junta de Extremadura y el Gobierno en distintas posibilidades de financiación, entre ellas los Incentivos Regionales, como ya señaló el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hace dos semanas, cuando como se empezó a apuntar que la resolución definitiva del PERTE no incluiría tampoco al proyecto que lideran la firma china y Acciona.

El PERTE "no es imprescindible" y "encorseta mucho" dice Vara sobre esta vía de financiación

La letra pequeña de la resolución definitiva y los proyectos que entran finalmente o no en la línea de ayudas vinculadas al Plan de Resiliencia, se dará a conocer la semana que viene. Según anunció este jueves el Ministerio de Industria, entonces se procederá a notificar la resolución definitiva a cada agrupación empresarial que ha sido beneficiara y se publicará en la web del ministerio. Las empresas adjudicatarias tendrán que presentar los avales exigidos y la previsión es que empiecen a recibir el dinero antes de fin de año, alrededor del 90% del importe total de la ayuda concedida.

Otra convocatoria de PERTE en 2023

La previsión también es que se abrirá una nueva convocatoria. Según anunció Maroto en Vigo en declaraciones recogidas por Europa Press, será en el primer trimestre de 2023. Se utilizarán los fondos que no se han agotado en esta primera edición y "si es necesario", podrían ampliarse los recursos disponibles. Ese nuevo PERTE podría ser una nueva oportunidad para la gigafactoría de Envision en Extremadura. Pero no es la única.

El Ministerio de Industria prevé otra convocatoria en 2023 y más fondos "si fuera necesario"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, volvió a defender este jueves que la iniciativa saldrá adelante por "una vía u otra". Y lo mismo con el proyecto de Volkswagen en Sagunto (Valencia).

"Uno no decide hacer o no hacer unas inversiones de estas características de la noche a la mañana", señaló Vara sobre la presión que en los últimos días ha ejercido el grupo alemán en busca de una financiación más abultada. No ocurre lo mismo con del gigante chino en Extremadura porque "en un momento dado" se empezó a trabajar para "garantizar que al margen del PERTE tuviera viabilidad y fuera una realidad en el futuro". "Estamos menos inquietos", insistió en declaraciones recogidas por Europa Press. Desde el pasado 3 de octubre, cuando se empezó a barajar la posibilidad de que el proyecto se quedara fuera del PERTE, la Junta ha defendido que habrá planta de baterías "sí o sí"» al margen del PERTE "un mecanismo muy complejo, que encorseta mucho, y que es muy difícil de amoldar a proyectos nuevos como estos".

