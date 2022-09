Fernández Vara presenta a Extremadura como polo de atracción para la inversión

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en el encuentro ’Extremadura, tierra de oportunidades’ / Alba Vigaray

El presidente extremeño sacó pecho en su intervención del atractivo que la región exhibe en los últimos años para captar el interés de las empresas. La comunidad autónoma que preside es la que tiene hoy en España una mayor potencia fotovoltaica instalada, y lo puso muy en valor durante el encuentro 'Extremadura, tierra de oportunidades', organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

“Si la revolución industrial tardó 150 años en llegar a Extremadura, no podíamos tardar otros 150 años en incorporarnos a la revolución industrial verde”, señaló.

Fernández Vara aludió con orgullo a proyectos como el de la gigafactoría de baterías de litio que el grupo industrial chino, Envision, y Acciona proyectan en Navalmoral de la Mata, que estará operativa en 2025, y al interés de una empresa californiana llamada Diamond Foundry por instalar en Trujillo una planta de fabricación de diamantes.

Considerado esencial para la nueva movilidad y para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, el litio es un mineral estratégico para Europa y para Extremadura, una región que cuenta con dos de las mayores reservas del continente, una cerca de Cáceres y otra en Cañaveral. La comunidad autónoma ha logrado aprobar un decreto-ley que garantiza que el tratamiento de estos recursos, en su primera fase, se realice dentro de los límites de la comunidad autónoma.

Entre sus fuertes para atraer a las empresas, Fernández Vara afirmó que Extremadura es una de las regiones con mayor seguridad ciudadana, con un acceso más fácil a la vivienda y con una administración ágil.

“La deuda de la vergüenza”

No faltó en su intervención un mensaje claro respecto a la transcendencia del ferrocarril como infraestructura que brinda oportunidades a las empresas y a los ciudadanos. La alta velocidad ferroviaria, que es ya una realidad desde que el pasado mes de julio se pusiera en servicio el primer tramo entre Plasencia y Badajoz, sigue despertando el malestar de los extremeños que urgen a culminar el AVE a Madrid.

El presidente de Extremadura se refirió, en este sentido, a “la deuda de la vergüenza que tiene España con Extremadura” y confesó que le produce “un profundo dolor que se haya jugado con nuestra tierra como se ha hecho con este tema”.

Destacó, no obstante, que no todos los gobiernos se han implicado por igual. Y puso en valor que en los últimos años se hayan invertido 1.700 millones de euros para hacer realidad la primera fase de esta infraestructura. Fernández Vara considera importante, en el capítulo logístico, no solo que llegue el AVE a la región sino que “los productos de las empresas extremeñas puedan llegar a todas los puertos de España y lo antes posible”.

El presidente extremeño explicó que un día, escuchando un programa de radio, contaron como noticia que el grado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Extremadura se había situado “por sorpresa” entre los cien primeros del mundo en el ranking de Shanghái. Aquella expresión le soliviantó, llamó para entrar incluso en antena y no lo consiguió. “Ese desprecio a Extremadura se lo van a meter por el culo”, dijo visiblemente enfadado en el encuentro. “Se van a terminar las sorpresas porque, a partir de ahora, va a ser costumbre. La gente debe ver convertido todo su esfuerzo y su sacrificio en resultados”, añadió para asegurar después que su objetivo, como presidente autonómico, es que Extremadura deje de estar por debajo de la media del PIB en la Unión Europea.

