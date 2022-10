Exxacon roza su ‘velocidad de crucero’: 100 M en inversiones hasta 2025

La promotora nacida en el año 2000 en la Costa del Sol elabora un nuevo Plan de Negocio para 2023-2025 en el que elevará un 11% su inversión, respecto a 2019-2022

La promotora espera elevar sus entregas de viviendas anuales hasta las 300-350 unidades al año, mientras, en 2021, finalizó 280

Nueva era para Exxacon. La promotora radicada en la Costa del Sol ultima el lanzamiento de un nuevo plan de negocio para los años 2023-2025. En estos tres años, planea invertir 100 millones de euros, frente a los 90 millones que destinó a los ejercicios de 2019, 2020 y 2021. “Somos una promotora local con proyección nacional”, explica Elena Cuberos, directora general de Exxacon. La compañía cuenta con un 30% de su cartera en la Costa del Sol y el resto repartido entre Madrid y Sevilla, Valencia; centrando aquí su actividad y sin intención de ampliar en otras zonas. “No somos estrictos en repartir nuestra cartera entre las zonas, nos centramos en tener desarrollos bien ubicados”, señala la directora general de la promotora.

La compañía entregó 280 viviendas en 2021, con una facturación de 90 millones, y espera acabar este 2022 con 300. Por el momento, en el primer trimestre finalizaron 55 unidades y en el segundo 95. “Nuestra velocidad de crucero objetivo son 300-350 viviendas al año”, confirma Elena Cuberos, en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El ticket medio de cada vivienda es de 340.000 euros, entre dos y tres dormitorios. La tendencia que aprecian es un aumento en el uso como primera residencia por parte de extranjeros, aunque mantienen una mezcla entre clientes nacionales y de fuera de las fronteras españolas. “Tenemos históricamente un 30% de extranjeros que nos compran segunda residencia. En los últimos tiempos, hemos visto un público más joven y aún en edad de trabajo”, añade Cuberos.

En total, la compañía cuenta con 18-20 proyectos en desarrollo, que suponen una cartera de viviendas de 1.300 unidades. Tres de estas promociones de obra nueva se ubican en la Comunidad de Madrid, pero no dentro de los límites de la capital. "En Colmenar Viejo disponemos de 150 inmuebles, que desarrollamos con espacios abiertos y zonas verdes. Además, contamos con dos suelos para desarrollar chalets: en Villaviciosa de Odón y en Torrelodones", apunta Cuberos. En línea con este posicionamiento en áreas metropolitanas de grandes ciudades, disponen de dos proyectos en Entrenúcleos, un nuevo desarrollo urbanístico en Sevilla.

La directiva relata cual es su modelo de negocio: "No tenemos espíritu de abarcar toda España. A veces surgen oportunidades y nos las planteamos, pero nuestros negocio está en Valencia, Madrid, Sevilla y la Costa del Sol". Según comenta, han encontrado el cliente tipo al que dirigirse y mantienen buenos ritmos de comercialización, sin verse alterados por la situación macroeconómica actual. Uno de los amenities que aseguran mejor ha funcionado ha sido introducir terrazas en todas las viviendas posibles.

Buenas perspectivas

Exxacon no está preocupada con la circunstancia macroeconómica de España y cree que el inmobiliario español resistirá. A pesar de la imponente subida del Euríbor, señalan que “históricamente ha estado en el 3%-5% y el inmobiliario ha aguantado”. “Intentamos ser conservadores, aunque no vemos un inmobiliario complicado. No es bueno ni sano que se venda tanta vivienda y con tanta anticipación. La oferta y la demanda tiene que ir más acompasada”, señala Elena Cuberos.

La directiva cree que el 2023 será un año positivo, un 2024 más plano y un 2025 con recuperación en el crecimiento. A pesar de las perspectivas positivas, no estima que la velocidad del aumento de precios sea similar a la vivienda estos últimos años. "Hoy en día no estamos en la circunstancia de 2008. Las viviendas que se están iniciando no son comparables con las de antes de la burbuja. En caso de que la situación se complique, tenemos un punto de partida distinto", añade.

La promotora fundada en el año 2000 está participada por tres socios que llevan la gestión de cada proyecto. Después, para cada uno de ellos cuentan con aportaciones de capital de socios externos recurrentes. Durante la anterior crisis se dedicaron a "defender" sus proyectos y a partir de 2014 comenzaron su expansión. "Empezamos muy pocos y ahora ya estamos estables", concluye la directora general de Exxacon.

