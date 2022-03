La huelga de transporte, en directo: El transporte de viajeros se manifestará también ante la subida de precios

Raquel Sánchez pide a los transportistas un voto de confianza e insiste en que bajar impuestos no les beneficiaría

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido este martes un "voto de confianza" a los transportistas porque, según ha argumentado, las medidas en las que trabaja el Ejecutivo para ayudar al sector ante al alza de los carburantes serán "efectivas" y se concretarán "en los próximos días". "Somos muy conscientes de las reclamaciones del sector y, en concreto, de los autónomos. Las medidas que se van a aplicar están muy pensadas en ellos y, por tanto, yo les pido un voto de confianza. Esas medidas van a ser efectivas y las concretaremos en las próximos días. No se ha realizado esa concreción porque queremos plantear un conjunto de medidas que sean más integrales", ha explicado en declaraciones a Telecinco. Además, ha insistido en que bajar impuestos a los carburantes no sería eficaz ni beneficiaría al sector del transporte. Así, ha indicado que una rebaja del IVA no tendría ningún efecto porque, al ser profesionales, los transportistas pueden deducírselo.