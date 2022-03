España solicitará en las "próximas semanas" los 12.000 millones del segundo pago de los fondos UE

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. / EUROPA PRESS

El Ministerio de Asuntos Económicos ha adelantado este viernes que el Gobierno va a formalizar en las "próximas semanas" la solicitud del segundo pago de los fondos europeos, que es la más elevada de todo el plan con un total de 12.000 millones de euros.

Este segundo pago -que se sumaría al primero, de 10.000 millones, y a la prefinanciación de 9.000 millones- está vinculado al cumplimiento de los hitos agendados para el segundo semestre de 2021, entre las que figuraba la reforma laboral, ha recordado el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, durante su participación en el evento Looking at the future. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de EY.

Adicionalmente, el Gobierno ya trabaja en la elaboración de una adenda al Plan de Recuperación para la solicitud de préstamos con el objetivo de acelerar la implementación de las inversiones y reformas, en particular en materia de transición energética.

García Andrés ha defendido que el Plan de Recuperación es un "eje fundamental" a la hora de afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, ya que hay que combinar una reacción a corto plazo con una "visión de medio y largo plazo" porque "de lo que hagamos ahora va a depender el bienestar (...) durante muchos años".

Ha reconocido que el impacto económico de la guerra "es brutal" a corto plazo, fundamentalmente por el alza de los precios energéticos, aunque "no hay evidencia para temer que se pueda descarrilar la recuperación", ya que la economía se encontraba "en una situación sólida" antes del conflicto.

Ha añadido que España se verá menos afectada que otros países europeos por el conflicto dada su menor dependencia del gas ruso, a lo que se une que cuenta con "una infraestructura gasística muy potente" que podría convertir el país "en el 'hub' (centro de distribución) de gas a Europa". En cualquier caso, ha abogado por combatir el alza de precios por dos vías: desligando el precio de la electricidad de la cotización del gas y con un pacto de rentas que ofrezca un "horizonte más largo, de tres o cuatro años" sobre la evolución de los salarios y las rentas del capital.

El secretario de Estado ha confiado en que esta combinación de medidas energéticas y pacto de rentas "sean un antídoto frente a la incertidumbre", al tiempo que ha urgido a "unir todavía más las fuerzas" de las instituciones públicas, agentes sociales y formaciones políticas.

