España recupera sólo un 40% del gasto de los turistas y sigue en niveles de los noventa

Los viajeros internacionales inyectaron el año pasado 28.900 millones de gasto real en el país, frente al récord de 71.200 millones alcanzado justo antes de la pandemia.

Llegada de turistas al aeropuerto de Palma de Mallorca. / Cati Cladera

La recuperación del turismo está lejos de ser completa. La demanda de los viajeros nacionales está salvando los muebles de muchos destinos españoles, pero las llegadas y el gasto de los turistas extranjeros aún siguen muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Si la sexta ola de la epidemia ya supuso un nuevo obstáculo, ahora el golpe al sector de la invasión de Rusia sobre Ucrania amenaza con frenar la reactivación de la demanda internacional.

La pandemia de covid rompió en 2020 la racha de récords en que se había embarcado el turismo en España, y el año pasado no se completó la recuperación ni en número de turistas extranjeros (con 31,1 millones de viajeros, un 63% menos que en 2019) ni tampoco en ingresos por turismo del país.

Según constata el Banco de España en su último informe de la balanza de pagos, los turistas extranjeros que visitaron el país el año pasado inyectaron a la economía nacional 28.900 millones de euros, un 78,6% más que en el negro 2020, pero aún un 59,4% por debajo que los niveles prepandemia. España sólo consigue recuperar un 40% de los ingresos por turismo que alcanzó justo antes de que estallara el covid y sigue en niveles similares a los que el país registraba entre 1998 y 1999.

España acumulaba nueve años consecutivos de récords de ingresos por turismo hasta que la pandemia cortó en seco la progresión. En 2019 se registró un máximo histórico de 71.202 millones de euros de ingresos por turismo, según los registros del Banco de España. En 2020, con gran parte del año de parón turístico y con restricciones a los viajes internacionales, esos ingresos se desplomaron hasta sólo los 16.177 millones, con un hundimiento de más del 77% y con el dato más bajo desde hace casi tres décadas (en concreto, desde 1993).

Los ingresos turísticos crecen con fuerza en relación al desplome del año anterior, pero los pagos en esa balanza de pagos (lo que los españoles gastan durante sus viajes al extranjero) registran un incremento mucho mayor. En 2021, los pagos ascendieron a 9.100 millones de euros, un 19,7% más que el ejercicio previo. Esta evolución al alza de tan diferente intensidad de los ingresos y los pagos, el superávit generado por el turismo a la balanza de pagos española alcanza los 19.900 millones de euros, más que duplicando (+131%) el registro de 2020.

GASTO VS. INGRESO

Los ingresos reales por turismo son los que efectivamente revierten en la economía de España, los gastos que los visitantes extranjeros efectúan durante su estancia en el país. Los ingresos por turismo son medidos por el Banco de España en la balanza de pagos y a efectos contables tiene un impacto similar a las exportaciones del país.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene otra contabilización de gastos de los turistas extranjeros -la encuesta Egatur-, pero con ella calcula todo lo que los viajeros gastan en su viaje. Todo, no sólo durante su estancia aquí, sino también antes de llegar en empresas de su país de origen, por lo que la cifra siempre es más abultada que la del Banco de España al incluir costes que no revierten realmente en la economía española. Cada año hay una diferencia milmillonaria entre lo que gastan los turistas (o lo que dicen que gastan, pues es una encuesta) y lo que la economía española realmente ingresa.

Frente a los 28.900 millones de ingresos turísticos reales estimados por el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística calculó que el gasto de los turistas extranjeros escaló el año pasado hasta los 34.816 millones de euros, un 76% más que el año anterior, pero un 62% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

SUPERÁVIT POR CUENTA CORRIENTE CRECE UN 9,7% La balanza por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, registró un superávit de 8.400 millones de euros en 2021, un 9,7% menos respecto a los 9.300 millones del año anterior, según los datos del Banco de España

La balanza de rentas primaria (rentas de trabajo, de la inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria (transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) registró un déficit de 8.600 millones de euros, por encima del desajuste de 7.300 millones entre enero y diciembre de 2020, informa Ep.

Mientras que la balanza de bienes y servicios presentó un superávit de 17.100 millones de euros en 2021, frente a los 16.500 millones del año anterior. El saldo de la cuenta de capital, por su parte, elevó su superávit entre enero y diciembre del año 2021 hasta los 9.900 millones, frente a los 4.500 millones de euros del ejercicio anterior.

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que determina la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, registró un superávit de 18.300 millones de euros entre enero y diciembre, un 33,6% más que los 13.700 millones registrados en el mismo periodo de 2020. Los datos correspondientes únicamente al mes de diciembre muestran un déficit de 1.300 millones de euros, que contrasta con el superávit de 900 millones registrados el mismo mes de 2020.

