El Mobile World Congress prevé devolver la normalidad a Barcelona

El Mobile World Congress (MWC) regresa a Barcelona con la intención de recuperar la normalidad. Después que la irrupción de la pandemia del Covid-19 obligase a cancelar la edición del 2020 y a limitar la del 2021, la feria tecnológica espera reunir a hasta 60.000 visitantes de todo el mundo en la capital catalana y en l'Hospitalet de Llobregat del 28 de febrero al 3 de marzo.

Los organizadores aseguran que ya han reservado espacios para la edición de 2023, aunque el objetivo es centrarse en la edición actual, según el consejero delegado de GSMA, John Hoffman. Se estima que esta edición será el inicio de la fase pospandémica y que aportará a Barcelona unos 240 millones de euros y unos 6.000 empleos a tiempo parcial. El Mobile del año pasado se celebró en julio, tras tenerse que atrasar por la evolución de la pandemia y tuvo un gran peso de la participación virtual. En la edición de 2022 gana importancia la presencialidad.

La decimoquinta convocatoria del congreso, uno de los más importantes del mundo, se centrará en la conexión 5G, el desarrollo del conocido como internet de las cosas (IoT), la computación en la nube, el emprendimiento y la realidad virtual. Como es habitual, su sede será el recinto de la Fira de Barcelona-Gran Via entre Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat.

El año pasado, el impacto de la crisis sanitaria forzó bajas presenciales de gigantes del sector. Este año será distinto. La organizadora del evento, GSMA, ha explicado que el congreso reunirá a 1.000 ponentes y que un 95% de ellos participarán de forma presencial. Así, también atenderán grandes compañías tecnológicas de 150 países como Google, Meta, Verizon, Microsoft, IBM, Telefónica, Nokia, ZTE, HP, Huawei o Amazon Web Services.

Al acto de presentación han asistido la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, el primer teniente de alcalde Barcelona, Jaume Collboni y el secertario de Polítiques Digitals de la Generalitat, David Ferrer, entre otros.

Al Mobile de 2019 asistieron unos 109.000 visitantes que, tras el parón de 2020, pasaron a ser alrededor de la tercera parte en 2021 y este 2022 aumentará la cantidad de participantes, aunque se dejarán notar todavía las restricciones existentes en China y Japón. Tanto el director general de GSMA, Mats Granryd, como Hoffman han recordado que el Mobile, la feria de más peso de las que se celebran en Fira de Barcelona, ha tenido un impacto económico para la capital catalana de unos 5.200 millones de euros desde 2005 y ha generado unos 160.000 empleos a tiempo parcial.

Una de las novedades de este año será el despliegue junto con el Ayuntamiento de ‘Beat Barcelona’, un espacio para conectar las empresas de la capital catalana y abrirlas a acuerdos con compañías internacionales para proyectos que impacten en la ciudad, ha explicado Hoffman.

A preguntas de los periodistas sobre la continuidad del salón más allá de 2024, tal como está establecido en el contrato después de sumar un ejercicio más tras la anulación de 2020, los representantes de GSMA han afirmado que están concentrados en la celebración del salón de este año. La intención es retomar las negociaciones para prolongar la celebración del Mobile en Barcelona en las próximas semanas y evitar al máximo entrar en ese terreno en un periodo electoral como será 2023, según fuentes conocedoras de estas conversaciones.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete se estrenará en el Mobile de esta edición como presidente de GSMA, cargo para el que ha sido elegido recientemente. Hoffman y Granryd han destacado que estará presente todo el ecosistema del sector en Barcelona, además habrá stands en representación de 37 países y 1.500 expositores y represnetantes de 150 países.

A su vez, como en ediciones anteriores, se celebrarán conferencias de primer nivel con la participación no centrada en el número de quienes asistan sino en que "estarán quienes tienen que estar", han subrayado. Destacan entre los conferenciantes la especialista en realidad virtual y metaverso, Cathy Hackl, responsable de metaverso de Future Inteligent Group; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el presidente de China Mobile, Yang Jie; el consejero delegado de Amazon Web Services, Adam Selipsky, el de Vodafone, Nick Reed, o el presidente del Barça, Joan Laporta, entre otros.

A la vez que el MWC se celebrará el salón de las 'start-ups' Four Years from Now (4YFN), qu ceelbará su octava edición y del que han salido ya algunas compañías que se han ido consolidando. Uno de los puntos esenciales de la muestra consiste en relacionar a emprendedores con potenciales inversores.

