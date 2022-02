Orange lanza cursos de educación digital para mayores de 65 años en sus tiendas

La teleco impartirá talleres presenciales para personas mayores de para que se familiaricen con la tecnología en pleno debate por su exclusión en los servicios de banca.

Una clienta espera su turno en una tienda de telefonía en el centro de Barcelona, en una imagen de archivo. EFE/Marta Pérez

En los últimos meses ha prendido el debate sobre la exclusión de las personas mayores por el acceso a los servicios financieros o de la Administración, cada vez más digitalizados y con cada vez menos atención personalizada. En plena polémica, con el Gobierno reclamando a los bancos medidas concretas para que no dejar fuera a los más mayores de sus servicios, Orange mueve ficha contra la brecha digital generacional.

La operadora ha puesto en marcha un programa de acompañamiento y de formación a las personas mayores en su red de tiendas en España. La compañía dice ser constancia de la importancia de la atención personal para determinados clientes y para ello cuenta con personal para atender sus necesidades y realizar todas las gestiones que precisen, en especial los mayores.

“La tecnología propicia, no solo una mejora de la autonomía personal, sino un aumento de la calidad de vida de las personas mayores. Por ello, es necesario garantizar la inclusión de este colectivo en un mundo que, tras la pandemia, es cada vez más digital”, apuntan desde la teleco. Para ello, la teleco ha decidido poner en marcha servicios que permitan ayudarles a usar herramientas de comunicación básicas para mantener el contacto con los suyos, como las videollamadas, a través de talleres presenciales de formación en tiendas.

Este servicio, denominado Orange en Persona, está disponible en 120 puntos de venta del mercado español y ofrece acompañamiento a la digitalización, para ayudar a las personas mayores a configurar y usar servicios básicos como WhatsApp, hacer videollamadas o realizar búsquedas en Google.

Orange impartirá talleres presenciales específicos para este colectivo en tiendas distribuidas por toda España. Se trata de sesiones dinámicas de aproximadamente una hora de duración dirigidas a personas mayores de 65 años que quieran familiarizarse con la tecnología.

