Ni Brexit ni 'Brexat': la fiebre por los productos de limpieza españoles duplica las exportaciones a Reino Unido

Laura se mudó de Mallorca a Largs, un pueblecito pesquero turístico en el sur de Escocia, hace tres años. Como no encontraba trabajo, comenzó a limpiar las casas de las amigas de su madre, una londinense que se había trasladado a Escocia por amor. Laura nunca se había dedicado a limpiar, más allá del tradicional ‘fer dissabte’ de su casa, la limpieza general de la casa que hacía los sábados.

Sin embargo, como en Reino Unido "no tienen ni idea de limpiar", pronto "se empezó a correr la voz de que yo limpiaba muy bien". "Yo limpio a fondo en estas casas y aquí flipan porque no están acostumbrados a eso", asegura. Cuando ya llevaba un tiempo dedicada a su reciente profesión, empezó a echar de menos los productos de limpieza españoles, porque "sentía que los de aquí no olían tanto ni limpiaban tan bien".

Después de varias búsquedas en internet, dio con una empresa que los vendía a un "precio desorbitado", por lo que decidió que le salía más a cuenta viajar a España, cargar una maleta y traerse unos cuantos botes en el equipaje. Su marido abrió una vermutería en Escocia y le enviaban las bebidas y la comida desde nuestro país. Laura pensó entonces en utilizar la licencia de importación de su marido para proveerse de productos de limpieza españoles. "Escribí a Asevi [uno de los grandes fabricantes españoles de limpieza] y me dijeron que no tenían distribuidora en Escocia, así que les vendría muy bien mandarme sus productos. Yo en principio lo quería para uso profesional, para mí, pero me podía dar un plus de venta", relata. Los británicos, recuerda, “alucinaban”. Actualmente, Laura dirige la empresa Fresh Home Cleaning, es la distribuidora oficial de Asevi en Escocia y compagina su oficio como limpiadora con la venta de detergentes.

El de Laura no es un caso aislado. Las exportaciones de detergentes y jabones españoles se han duplicado entre enero y octubre de 2021 con respecto al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con los datos de DataComex, el portal estadístico de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España ha exportado 109.645.969,26 euros a Reino Unido hasta octubre, mientras que para esa fecha en 2020 tan solo había enviado al territorio británico 58.662.310,15 euros en productos de limpieza.

Según la información que ha recopilado la Asociación Nacional de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene (Asfel), los resultados son aún mejores: entre enero y septiembre de 2021, el sector ha exportado un 96% más que en 2020 y un 178% más que en 2019.

Adam y su esposa Dea conocieron los friegasuelos de Asevi por unos amigos y, poco después de usarlos, se engancharon a "su increíble aroma y frescura". Ellos, como Laura, se lanzaron a crear su "negocio familiar", Spanish Sparkle Supplies, en agosto de 2020 y, para su "asombro", su pequeña empresa "creció y creció a un ritmo que no esperábamos". "Había gente por todas partes queriendo tener sus casas limpias y oliendo como una villa de vacaciones española", afirma Adam, por lo que en poco tiempo hicieron pedidos más grandes a su proveedor y trataron de solicitar una gama más amplia de productos para abastecer a todos sus clientes.

El furor por los productos de limpieza españoles se expande por el territorio británico a través de recomendaciones, del boca a boca tradicional y de las redes sociales. Basta con abrir Instagram y escribir en el buscador "Spanish cleaning" para darse cuenta del "frenesí", como expresa Adam, que están causando los limpiadores españoles en Reino Unido. Esta fiebre apareció "hace dos años, pero en el último año ha sido más notorio", apunta Inés Sánchez de la Morena, CEO de la marca Kiriko.

Asevi, Las 3 Brujas, Kiriko, Mayor Domo, Brumol y Vernel se posicionan como las marcas favoritas de los británicos, que muestran además una especial obsesión por las fragancias Nenuco. "España es un país puntero en la fabricación de productos químicos de una calidad extrema. Además, tenemos precios muy atractivos", explica para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Alfonso Ortega, autor del libro ‘Práctica del comercio exterior UE-Reino Unido entre empresas después del Brexit’ y profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

"Los productos de fabricación española tienen buena calidad, la imagen de nuestras empresas en Reino Unido es buena y ofrecemos productos muy competitivos", declara Juan Carlos Cebriá, director general de Vijusa y presidente de Asfel, que refleja, además, que una de las razones del éxito de los limpiadores españoles en Reino Unido se centra en el hecho de que existe una necesidad en el mercado global de “acortar las cadenas de suministro, teniendo en cuenta de que se trata fundamentalmente de productos químicos y de que su transporte es muy costoso”.Un "oasis" en el desierto del Brexit

La pandemia ha contribuido a la fiebre de los detergentes españoles en Reino Unido. La necesidad de mantener los hogares libres de virus y de extremar las medidas de limpieza y de higiene ha permitido que haya aumentado “exponencialmente el consumo” de este tipo de bienes, manifiesta Alfonso Ortega. No obstante, esta prometedora situación del sector es tan sólo "un oasis" en las relaciones comerciales entre España y Reino Unido, expresa Ortega. Desde que entró en vigor el acuerdo de libre comercio básico entre la Unión Europea y España el 1 de enero de 2021, el contexto ha cambiado, "pero a peor", señala el profesor de la UMH. El Brexit ya ahoga a varios sectores españoles, como el de la producción de aceite de oliva, cuyas exportaciones han caído un 27% con respecto al año pasado, o el del calzado, donde el descenso ha sido de un 22,7%.

A pesar de que en enero, febrero y marzo de este año el comercio británico con la Unión Europea había marcaba resultados negativos de entre un 15,6% y un 13,3% con respecto a las mismas fechas de 2020, hasta llegar a niveles de 2016, en los últimos meses ha evolucionado favorablemente, hasta situarse en un crecimiento de 3,1 puntos en septiembre, de acuerdo con los datos que ha aportado Crédito y Caución a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Los datos positivos de los últimos trimestres del año se tornan a su vez en espejismo si además se descuentan los efectos de la pandemia y del Brexit, es decir, si se comparan con los niveles de comercio de 2018. El desplome del comercio con la UE sería, en ese contexto, del 12,1%, en contraste con el del resto de países de la UE que no pertenecen a los Veintiocho -ahora Veintisiete tras la salida de Reino Unido-, que se ha incrementado de forma marginal un 0,2%.

"Es muy significativo que ahora exportamos más de lo que importamos de Reino Unido, cuando la balanza comercial siempre era negativa para España", apunta Alfonso Ortega. Actualmente, España es el sexto país de la Unión Europea que más exporta a Reino Unido.

Según datos de Asfel, del top países exportadores a Reino Unido, España es el único país que ha aumentado las ventas de todo tipo de productos en lo que llevamos de año respecto al mismo periodo de años anteriores, mientras que el resto de países han disminuido considerablemente sus ventas hacia ese país, que se ha convertido en un tercer Estado. Exportar o importar productos a Reino Unido "es lo mismo que hacerlo a Rusia, a Canadá, a Estados Unidos o a Perú", aunque variará cuantía del arancel y las posibles restricciones documentales que se puedan exigir. "Como exportadores, sólo hemos tenido que especificar con más detalle algunos datos en las facturas y packing list", detalla Inés Sánchez de la Morena, CEO de Kiriko.

Mercado principalmente británico

Pese al furor que han causado los productos de limpieza españoles en Reino Unido, los nacionales que emigran a las islas no parecen interesados en consumirlos en su nueva vida allí. El mercado de las decenas de pequeñas empresas que han brotado en los últimos años es principalmente británico. Y eso que la idea original cuando empezaron a importar era la contraria, como explica Laura: "Mi idea era que me comprasen españoles y británicos, pero ningún español me ha comprado productos de limpieza".

