Desaparecidos en España: Cristina, Félix, Tino, Lourdes… los casos más inexplicables

Solo en el 2022 se registraron en España un total de 26.003 denuncias por desaparición. En el 90% de los casos las denuncias se resolvieron en el transcurso del año, pero algunos, muchos, se quedaron sin respuesta.

Según datos del Ministerio de Interior, desde la creación del sistema Personas Desaparecidas y Restos Humanos en 2009 y hasta finales de 2022, se han registrado 270.093 denuncias sobre desapariciones, de las cuales se han resuelto el 94,7% y, actualmente, permanecen activos más de 6.000 casos.

A continuación, recogemos algunas de las desapariciones sin resolver, publicadas en Caso Abierto, y cuyos hechos son inexplicables:

La familia de Cristina, desaparecida hace 10 años, descubre que alguien cobra una subvención en su nombre

Sin rastro desde el 5 de noviembre de 2013

Alerta por la desaparición de Cristina García, difundida en 2013. / EPE

Se llama Cristina García y desapareció en Gandía (Valencia) el 5 de noviembre 2013. La investigación arrancó tarde. No hubo ninguna batida; interrogatorios, sí. Un grupo de personas sospechosas en la zona el mismo día en que desapareció, un accidente o la posibilidad de la marcha voluntaria. Demasiadas hipótesis no se avanzó.

"De la noche a la mañana", apunta su hija mayor, "la policía dejó de darnos noticias". La búsqueda se agotó. "Aprendimos a vivir con ello", lamenta Alba. Sin respuestas, sin indicios, sin movimientos. Cristina no estaba, no iba a estar... "Una madre siempre hace falta, pero salimos adelante con el cariño de la familia, teníamos que sobrevivir". Lee la historia completa aquí.

Su coche apareció abierto y con las llaves: ¿Quién se llevó a Lourdes de la gasolinera dónde trabajaba?

Sin rastro desde el 3 octubre de 2009

"Mi hermana sale de trabajar a las tres de la tarde de ese sábado. En la misma puerta de la gasolinera se pierde su pista", lamenta Silvia. / CASO ABIERTO

"Continúa la búsqueda de Lourdes García, la mujer de 34 años que desapareció este sábado tras terminar su turno de trabajo a las 15.00 horas en una gasolinera de Roquetas de Mar (Almería). Su coche, hallado ayer -dos días después de desaparecer- con las llaves puestas y las puertas abiertas, será sometido a análisis. Puede resultar clave en la investigación". Agencias, televisiones, radios y prensa se volcaron en la difusión. A plena luz del día, al salir del trabajo, una mujer había desaparecido.

El shock se instaló en su casa, el dolor acampó en la localidad almeriense de Gérgal, donde nació. Simpática, divertida, sonriente. No había rastro de Lourdes García Carreño desde la tarde de aquel sábado de octubre de 2009. Nadie vio ni oyó nada. Casi catorce años después, Lourdes sigue sin estar. Lee la historia completa aquí.

Auxiliar de farmacia, tímido y muy casero: Félix quedó con unos amigos de Internet y desapareció

Sin rastro desde el 3 octubre de 2020

Imagen del álbum familiar de Félix. / EPE

Voy a ver a una gente que he conocido por Internet. Mañana vamos a hacer una ruta, voy a ver cómo quedo con ellos". Se acercó a la puerta de su casa, en Alicante, besó a su madre antes de salir y se fue.

Se llama Félix José Esquerdo y desapareció un día después, el 3 de octubre de 2020. "Fue la primera noticia que tuve de esos amigos", recuerda su madre, Isabel. "Me alegré, dije: ya ha conocido gente, a ver si sale y no está todo el día con el ordenador".

Regresó, cenó y se acostó. "No estaba diferente, estaba normal", recuerda la mujer. Le contó que habían puesto dinero para la comida, "20 euros", que el plan era ir a la montaña, a la Serra Grossa (Alicante). Auxiliar de Farmacia en una botica de Benidorm, reservado, tímido, muy casero. Tenía 34 años cuando salió de casa. No han vuelto a verlo más, han pasado tres. Lee la historia completa aquí.

Tino, a su madre, antes de desaparecer: "Tengo que ir a Egipto a desenterrar una cosa"

Sin rastro desde el 30 de septiembre de 2016

Tino no tomaba medicación, nunca había tenido ningún problema. / EPE

"Tengo que ir, solo puedo hacerlo yo. Tengo que ir a Egipto a desenterrar una cosa". Fue lo primero que dijo cuando se despertó en su casa de Gijón. Alfonso y María, sus padres, lo miraron incrédulos. "Estaba raro", recuerdan, "muy raro". "Pero Tinín, ¿qué cosas dices?". "Tengo que ir, solo yo sé dónde está".

Se llama Celestino Puente, aunque en casa, en su círculo cercano, le llaman Tino. Aquel viernes, 30 de septiembre de 2016, cuando desapareció, tenía 28. Fontanero de profesión, nunca antes había tenido episodios así, no tomaba medicación, "era un chico sano, sociable, simpático, trabajador", cuenta su padre, "divertido, amante de la bici, del deporte y de los coches".

"Lo que le pasó no lo sé. Solo sé que ese día no estaba bien”, lamenta María, su madre. Su marido Alfonso y ella sigue luchando por encontrar respuestas. Hay pocos datos, podría estar desorientado en cualquier punto. "Vivimos pensando en encontrar. En encontrarlo a él, que regrese o, si está tirado por ahí, recogerlo y que descanse, pero por lo menos encontrar el motivo y la verdad". Todo está abierto, la única certeza es que Tino, que vivía con sus padres, no está. Lee la historia completa aquí.