Toni Kroos, sobre su futuro: "Aún no he decidido nada, me alegro de que haya gente que quiera que siga"

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid ha comparecido en rueda de prensa este lunes antes de enfrentarse al Leipzig (martes, 21:00 horas) en la ida de los octavos de final de la Champions League. El alemán ha esclarecido las dudas sobre su renovación y ha hablado sobre el cambio generacional que experimenta la medular blanca.

Cuando a Carlo Ancelotti le preguntaban en la rueda de prensa previa al partido del sábado frente al Gironasobre la posible retirada de Kroos dentro de cuatro meses, el italiano sacó su clásico humor de la chistera: "Si lo hace tiene carácter y huevos".

"Pensaba que no aguantaría tantos años"

Y es que a sus 34 años, el alemán acaba contrato esta temporada, por lo que las preguntas sobre su continuidad en el equipo blanco llevan siendo todo el año muy recurrentes. "La verdad es que no lo sé, estoy pensándolo aún, no he decidido nada, me alegro de la gente que quiere que juegue un año más. Eso siempre es buena señal", decía.

Además, el jugador ha confirmado que se plantea seguir la hoja de ruta de Carlo Ancelotti: "Existe la posibilidad de que tome la decisión antes del final de temporada como hizo él". La mentalidad del centrocampista blanco ha dado un giro de 180 grados, pues siempre había dicho que los 32 años serían un buen momento para la retirada, sin embargo, en estos 10 años en la capital blanca su opinión ha cambiado.

"Me ha sorprendido la capacidad de mi cabeza y mi cuerpo, pensaba que no aguantaría tantos años. Lo importante ha sido estar motivado y tener las ganas de ganar como hace 10 años. Si no, no llegas. El cuerpo funciona, porque lo cuido mucho. Las cosas van bien", aseguraba el jugador.

El peligro de enfrentarse a un rival 'fácil'

Tres derrotas, dos empates y solo una victoria es el pobre bagaje que acumula el Leipzig, aunque si hay un partido para resarcirse y darle la vuelta a la tortilla es este ante el Real Madrid. Algo de lo que es muy consciente Kroos: "Hemos pasado la fase de grupos bastante bien y ahora empieza lo bueno. Aquí perdimos el año pasado, nos espera un equipo muy fuerte".

La Eurocopa es el único título que falta en las vitrinas de Toni Kroos, una cuestión que inquietaba, y mucho, a la prensa alemana. "Existe la posibilidad, pero no he tomado la decisión, al igual que con la renovación. Son decisiones que tengo que tomar", contestaba.

Toni Kroos en el partido de LaLiga frente al Cádiz / Román Ríos

En la rueda de prensa también ha habido tiempo para echar la vista atrás, en concreto, a las semifinales del año pasado en las que el Manchester City goleó al Madrid en la vuelta(4-0). "El Real Madrid siempre vuelve", dijo Kroos en aquel momento. Tras pasar a octavos de final como primero de grupo, habiendo marcado 16 goles en la fase de grupos, al alemán le preguntaban si se veía levantando su quinta 'Orejona'. "Favorito no sé, pero que somos capaces ya lo hemos demostrado. Un día malo te saca de la competición", aclaraba.

Los pitos en Arabia y el cambio generacional blanco

Cuando Toni Kroos mostró su discrepancia ante la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, el público no dudo en pitarle cuando saltó al campo en Riad, una opinión que ha reafirmado: "Fueron la confirmación de que lo que dije era lo correcto". Toni Kroos es el único estamento que sigue siendo titular tras el cambio generacional que ha experimentado la medular blanca en los últimos años, aportando experiencia, juego, y calidad a los ‘novatos’. "Si me lo dicen en agosto que a este partido llegamos así no sé si lo hubiera creído. No hay que pensar en los que no están", decía el jugador.

Sobre su nuevo papel en la medular blanca, en la que ha pasado de jugar con Casemiro y Modric a ser el compañero de baile de Camavinga, Tchouaméni, Valverde y Bellingham, el centrocampista blanco ha confirmado que su nuevo rol le ha hecho mejorar defensivamente "He jugado más veces como 6. Hay que pensar algo más en defensa que como un 8. Quería mejorar en ese aspecto, porque aquí se juega de manera muy ofensiva".

Ha sido precisamente la renovación de Modric, su fiel compañero en el centro del campo, ya relegado a un segundo plano, el tema que ha aparecido hasta en dos ocasiones en la rueda de prensa del alemán. "Son dos casos diferentes, en las cosas de futuro pensamos diferente, yo solo puedo hablar de mi caso. Es una decisón de él o del club, yo no lo sé", aclaraba Toni Kroos.