Tayikistán, la meca exsoviética de la lucha libre que quiere dar la campanada en la Copa Asia

"Por favor, luchen contra mi hijo. Vamos a ver quién es más fuerte", es una de las propuestas habituales de los tayikos en las reuniones familiares. En Tayikistán, el MMA (artes marciales mixtas) es parte de su cultura desde hace siglos. De hecho, el 'gushtigiri' es el deporte nacional del país, una especie de lucha libre que reúne a miles de personas en las calles. Niños fuertes, disciplinados y criados en un entorno pobre que ahora luchan por pasar de ronda en la Copa Asia de fútbol que se está celebrando en Qatar y en la que participan por primera vez en su historia.

¿Cómo ha llegado un país con escasísimos recursos económicos a tener campos de fútbol profesionales e infraestructuras modernas? La respuesta es tan intuitiva como controvertida: gracias al dinero del gobierno de Tayikistán, una república exsoviética de Asia Central de unos 10 millones de habitantes. Y es que bien han aprendido los tayikos de sus vecinos árabes y su 'sportwashing' que invertir en fútbol es sinónimo de prosperidad.

De jugar un fútbol de calle, sin ninguna estrategia táctica, donde "el uno contra uno frente al portero eran el día a día de sus partidos" a poner en apuros a selecciones de la talla de Qatar o China. "Van a estar ahí peleándolo sin ninguna duda", asegura Manuel Bleda, uno de los futbolistas españoles que pasó por el campeonato, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Junto a él, José Ballester vivió el auge exponencial del fútbol tayiko de primera mano. "Yo cojo un avión y me vuelvo a España", pensó el primer día que llegó a Dushanbe, la capital, tras observar la vida "cerrada y solitaria" del país, aunque acabó adentrándose en una trascendental aventura, que a día de hoy considera "de las mejores de su vida".

¿Cómo se adentra un futbolista español en la cultura de Tayikistán?

Manuel Bleda observó con sus propios ojos las costumbres de sus compañeros de equipo: "Vi una pelea una vez, es una tradición en ellos, pero lo hacen más para divertirse que para competir. Vas al gimnasio y ves cómo la gente es bastante aficionada a las artes marciales". Más les vale a los grandes favoritos de la Copa Asia no tomarles por flojos. Los tayikos llegan entrenados.

Bleda ayudó a José Ballester a adentrarse en el introvertido ambiente que se respiraba en Dushanbe. "Menos mal que Manuel sabía ruso y gracias a un compañero serbio que sabía inglés nos fuimos entendiendo", recuerda el defensa central.

José Ballester, durante su etapa en el FC Istiklol Dushanbe / EPE/ Cedida

Los dos coincidieron en la temporada 2015/2016 en el Istiklol Dushanbe, el club más laureado de Tayikistán, que ha crecido de forma vertiginosa hasta competir en la Champions de la AFC ante equipos donde han aterrizado ahora jugadores de la talla de Benzema (Al-Ittihad), Cristiano (Al-Nassr) o Neymar (Al-Hilal).

Los ojeadores tayikos se pasean por Europa

"Yo jugaba en Bielorrusia y vino Mubin Ergashev, entrenador que compaginaba la selección tayika con el Istiklol, a ver un partido y al día siguiente me ofrecieron la posibilidad de ir", cuenta el delantero Manuel Bleda. Fue el valenciano la línea comandante que llevó a José Ballester a unirse también al Istiklol: "Nos conocimos en el Alzira y su representante le dijo que buscaban a un central, así que me llamó y allá que me fui, porque llevaba tiempo queriendo vivir una experiencia fuera de España".

Año 2014 y el plan de Tayikistán, que miraba de reojo lo que se estaba cociendo en los países del Golfo Pérsico, estaba más que claro: invertir dinero en el talento extranjero. "El gobierno está invirtiendo muchísimo dinero en el fútbol porque quieren equipararse al nivel europeo, como ya se está haciendo por ejemplo con la liga árabe y eso se nota en el nivel de la selección", asegura Ballester.

La reconversión del fútbol de calle

Fútbol de toda la vida, el de la calle, sin estrategias tácticas ni posicionales, así era el fútbol tayiko hace 10 años. "Cuando yo llegué eran muy desordenados, les faltaba era táctica", explica el delantero Manuel Bleda. Algo que corrobora Ballester: "En el minuto uno podías tener un uno contra uno ante el portero y eso eran cosas normales para ellos". Ambos coinciden en que el fútbol era "bueno técnicamente, pero tácticamente pobre"

Unas carencias que empezaron a paliarse gracias a profesionales que enseñaron al país asiático cómo se jugaba a miles de kilómetros. "Se empezó a mejorar el nivel porque llegó un segundo entrenador que también era extranjero y tenía otra visión", cuenta Ballester. Un juego rápido, ofensivo y divertido que, según el central valenciano, no puede equipararse al español: "Venía de un Segunda B de España y el nivel se equiparaba al de los primeros de la Primera División de ahí".

José Ballester durante su etapa en el Istiklol Dushanbe / EPE/ Cedida

Hablamos de 2014, por supuesto. Mucho ha cambiado todo desde entonces y de ello se ha encargado el dueño del club que, "casualmente", es el sobrino del presidente del país (el mismo desde 1992, con mayorías absolutas cada vez mayores, la última de un 92%), lo que hace que casi todos los jugadores de la selección hayan pasado por el Istiklol alguna vez. Una década después, preparadores físicos y profesionales europeos han aterrizado en Dushanbe para acelerar el ritmo de Tayikistán en la particular carrera asiática por alzarse con la gloria futbolística.

Aunque la experiencia de Manuel Bleda, que ha seguido viajando por el fútbol asiático y que ahora juega en Hong Kong, le lleva a ser más cauteloso que su excompañero a la hora de comparar categorías: "Te pongo un ejemplo, al poco de estar yo allí, vino el Schalke y empatamos a dos ante un equipo que en aquel entonces lideraba la Bundesliga alemana. A un partido se le puede competir a cualquiera, ya lo ves en España, pasa todos los años en Copa del Rey. A lo mejor viene aquí un equipo de primera división y no se adapta".

Un Segunda División en ¿Champions League?

"Lo ganamos todo ese año, fuimos subcampeones de la Europa League asiática (Copa AFC)", rememora Ballester. Títulos que no llegaron de casualidad. Todo fue gracias a un poderío físico y, sobre todo, táctico que se cocía poco a poco, de la mano de estos dos valencianos, que ya auguraban el futuro éxito de Tayikistán.

El Istiklol tras ganar la liga del país en el año 2015 / EPE/ Cedida

"Ya llevaban una buena progresión, se veía que iban a llegar a convertirse en lo que son a día de hoy cuando ganamos la Copa AFC , que va por el ranking FIFA del país. En ese momento era la segunda vez que conseguían entrar, pero ahora el nivel está mucho mejor". No se equivoca el delantero en su predicción, pues el Istiklol es ya un equipo habitual en la Champions de la AFC, disputándole de tú a tú partidos a equipos árabes como el todopoderoso Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

La Copa África recibe a Tayikistán por primera vez

Poco más de un año después del Mundial de 2022, Qatar, decidido a renovar su imagen utilizando el deporte como arma, vuelve a recibir un campeonato de fútbol internacional y lo hace albergando la Copa Asia y con la selección de Tayikistán como participante por primera vez en su historia. El ahora capitán del combinado tayiko, Akhtam Nazarov, fue uno de los jugadores que más sorprendieron a ambos españoles hace ya casi 10 años. "Jugaba de lateral y me sorprendió mucho su manera de jugar", coinciden tanto Ballester como Bleda.

La selección de tayikistán en su primer partido de la Copa Asia contra China / Instagram @fft_official

Aunque también se vieron deslumbrados por la calidad que encontraron en Dushanbe: "Si destaco a alguien sería a Parvizdzhon Umarbayev, yo jugué con él, es un centrocampista zurdo que me sorprendió muchísimo. Manuchekhr Dzhalilov también, era un delantero buenísimo, marcaba golazos en cualquier posición".

En su corta andadura por la Copa Asia, Tayikistán ha sido encasillado en uno de los grupos más difíciles del campeonato, en el que ha empatado a cero contra China y ha perdido contra Qatar (0-1), que defiende el título. Este lunes tendrán su último encuentro de la fase de grupos ante Líbano (16:00). Una victoria les aseguraría prácticamente la clasificación a octavos y un empate les pondría las cosas más difíciles, pues tendrían que esperar a ver qué sucede en los otros grupos, ya que los cuatro mejores terceros (hay seis grupos) pasarán a la fase eliminatoria.

De Babruisk, en Bielorrusia, por un lado y de Albacete (La Roda CF), por otro, aterrizaron en Tayikistán dos españoles adentrados en las burbujas de un volcán futbolístico que empezaba a rugir por aquel entonces. En Tayikistán, el talento ya existía, no tardaron José Ballester y Manuel Bleda en darse cuenta. Solo faltaba limar, pulir y encontrar en aquellos jóvenes los diamantes en bruto con los que crear una selección que, según ambos exjugadores de este país, "van a estar ahí peleando y lo van a hacer muy bien, sin ninguna duda". Además de millones para la inversión, claro, aunque de eso su dueño ya iba sobrado.