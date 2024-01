Simeone descarta el pasillo al Madrid: "El respeto a nuestra gente es lo primero"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid ha comparecido en rueda de prensa antes del derbi de este jueves (21:30) en octavos de final de la Copa del Rey. El Cholo ha apelado a los aficionados rojiblancos como punto clave para paliar los errores que "le dieron la justa victoria al Real Madrid".

El debate sobre el posible pasillo a los blancos ha vuelto se ha puesto encima de la mesa, tras ganar estos la Supercopa el pasado domingo. Dice Simeone que no cambia su posición respecto a la temporada 2021/2022, cuando no se lo hicieron tras ganar LaLiga: "No cambia mi opinión de la vez pasada, si hay un gran respeto al entrenador y a los futbolistas,pero siempre está primero nuestra gente, el respeto a ellos es lo primero".

Las claves de Simeone para conseguir la revancha

"Fueron mejores en los últimos minutos", reconocía el argentino cuando le preguntaban por la semifinal de la Supercopa ante los de Ancelotti. ¿Qué falta? Dice tenerlo claro: "Crecer y ganar duelos". Simeone ha reconocido el buen físico de los jugadores del Real Madrid, pero defiende sus virtudes ante los de Ancelotti: "Si hablamos de contextura física, ellos tienen futbolistas como Rüdiger, Mendy y Tchouaméni mejor fisicamente, nosotros ahí tenemos gente más baja, pero la calidad está en la velocidad mental y no en las piernas".

En la capital española se ha vuelto a instaurar ese aura de 'viejo cholismo' en el que los rojiblancos se encierran atrás al término del partido, a lo que Simeone ha respondido con humor: "Hay una frase fantástica: la cantidad no hace la calidad".

Partido de la semifinal de la Supercopa de España / EFE

La fiel arma del partido a partido

No ha dejado de repetir el entrenador rojiblanco que el apoyo de los colchoneros será clave para hacer daño al Real Madrid, del que dice saber cómo llegará al Metropolitano: "Nosotros buscaremos hacerles daño y ellos con la energía positiva de haber ganado la Supercopa, nos enfrentaremos al mejor rival".

Del mismo modo que llega con los deberes hechos tras el último derbi: "Aprendimos que el Madrid juega muy bien, que con espacios es muy peligroso, que sin tener el dominio del partido pueden ganarlo".

Le volvían a preguntar por los cinco goles del Real Madrid en la semifinal de la Supercopa, pero el Cholo insistía: "No es un problema colectivo, al final son siempre duelos, y el que logra ganar más tiene más posibilidades de ganar, cuantos más duelos ganemos, más mejoraremos". Apelando a la grada colchonera se marchaba de la rueda de prensa el Cholo: "Necesitamos a nuestra gente y ellos necesitarán que nosotros les transmitamos desde dentro".