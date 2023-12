Las 10 reglas del fútbol que, probablemente, desconocías

Algunas de las normas del fútbol son desconocidas por la mayoría de aficionados. Esto se debe a que temporada tras temporada, se introducen pequeños cambios como que solo haya un jugador que saque desde el centro del campo o permitir un cuarto cambio en la prórroga. Debido a todos estos cambios, te explicamos cuáles son las normas más desconocidas del fútbol, pero que deberías conocer.

Las reglas más raras del fútbol que deberías conocer

1. Gol en contra por tiro libre

Si un jugador realiza un tiro libre y eso hace que el balón entre en su propia portería. Es decir, si su intención es pasársela a su portero, pero este no la para y pasa la línea de gol, puede parecer que lo que sucedería es que se anotaría un gol para el otro equipo. Sin embargo, si se diera este caso, se daría un córner a favor del equipo rival y no un gol. Por el contrario, si el portero hubiera tocado la pelota, sí que figuraría como gol en propia puerta.

2. Gol en saque de banda

Si un futbolista realiza un saque de banda tan fuerte que llega hasta la portería y nadie toca el balón antes de que se meta al fondo de la red, el gol no subiría al marcador, sino que quedaría invalidado y se le otorgaría un saque de puerta para el equipo contrario.

Xavi da órdenes mientras Koundé se dispone a lanzar un saque de banda en el Betis-Barça del Villamarín. / EFE

3. Menos jugadores en la tanda de penaltis

Una situación que es más frecuente que las anteriores son las tandas de penaltis. Las Reglas del Juego de la IFAB (International Football Association Board) establecen que si en una tanda de penaltis un equipo cuenta con diez futbolistas y otro con once, el que no tiene inferioridad numérica debe equipararse a su rival.

Es decir, el equipo con superioridad numérica debe informar al árbitro cuál de sus jugadores no lanzará. Es una circunstancia de la que sale beneficiado el que cuenta con once futbolistas, ya que puede prescindir del lanzador menos experimentado.

4. Gol de rebote de penalti

En caso de que un tiro de penalti de un futbolista se estrelle en el palo y este vaya a por el rechace y marque gol, no subiría al marcador. El reglamento no permite que el lanzador de la pena máxima recoja el rebote cuando su disparo haya golpeado en el palo y el portero no haya intervenido.

Marruecos - España | La tanda de penaltis / EFE

5. Jugar con menos de siete futbolistas

Hay una manera de que un equipo gane un partido directamente, sin ni siquiera jugar. Y esto sucedería en caso de que un equipo cuente con menos de siete jugadores sobre el terreno de juego. Aunque sí que podría seguir si un jugador sale del campo para atarse las botas. Aquí entra un aspecto importante que el reglamento deja claro, y es que el colegiado no debe dejar seguir el juego hasta que el centrocampista regrese junto a sus compañeros, pero no debe pararlo si sale con el balón en movimiento.

6. El árbitro puede expulsar a un futbolista antes y después del partido

La potestad del colegiadova desde el chequeo de uniformes antes del partido hasta que los futbolistas se van al vestuario antes del pitido final.

El árbitro Gil Manzano en un partido del Valencia / Reuters

Por lo tanto, se puede amonestar o expulsar antes y después de los 90 minutos en caso de que un futbolista agreda verbal o físicamente a alguien. Algo que ocurre más frecuentemente de lo que parece, debido a los roces entre jugadores de distintos equipos que se extienden más allá de los 90 minutos.

7. Los porteros pueden jugar con pantalones largos

Los futbolistas de campo deben llevar pantalones cortos y, en caso necesario debido a las bajas temperaturas, unas medias. Sin embargo, los porteros cuentan con el 'plus' de poder llevar pantalones largos si así lo requieren. Una ventaja solo permitida para ellos.

8. No está permitida la publicidad sobre el terreno de juego

Está prohibida toda imagen, frase o símbolo publicitario en porterías, redes o banderines de córner. Del mismo modo que tampoco está permitido equipo de grabación externo, como pueden ser cámaras profesionales o micrófonos no autorizados.

9. Gol de portería a portería

Si un portero, con la mano, marca un gol en la portería rival, algo que es muy poco probable que pase, el tanto sería anulado y se concedería saque de puerta. Por el contrario, si el gol del portero es con el pie, sí que subiría al marcador.

10. No hay fuera de juego en un córner

Cuando se realiza un saque de esquina, nunca se podrá señalar fuera de juego. Puede parecer una regla lógica, pero algunos árbitros han cometido errores muy graves en este tipo de jugadas. Es el caso del holandés Danny Makkelie que pitó fuera de juego tas un córner en el partido inaugural de la Eurocopa 2021 entre Turquía e Italia.

Estas son las reglas más extrañas del fútbol, que en muchas ocasiones despistan a aficionados, entrenadores, jugadores e incluso a los propios árbitros.