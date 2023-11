¿Cuál es el límite de edad para jugar al fútbol profesional?

La forma física no es la misma cuando se tiene veinte que cuarenta años. Por ello, los futbolistas no rinden igual en el campo ni tienen el mismo tiempo de recuperación cuando van cumpliendo años. Es por esto que existe una edad límite, una especie de norma no escrita en la que los jugadores se retiran del fútbol profesional. Te contamos cuál es.

¿Cuál es la edad máxima de un futbolista en activo?

Aunque no hay un límite profesional establecido para jugar al fútbol profesional, la edad media de retiro de los jugadores se sitúa en torno a los 37 o 38 años, una cifra que va aumentando con el tiempo.

Pepe Reina, portero del Villarreal / EPC

Hace unos años, era raro ver a futbolistas que siguieran rindiendo al máximo nivel una vez cumplidos los 35. A día de hoy, podemos ver a jugadores que siguen siendo importantes y deciden partidos rozando los 40 años. Es el caso de Cristiano Ronaldo, Modric, Pepe Reina, Albiol o Jesús Navas.

Al igual que esta edad se alarga debido a la preparación de los jugadores, es una cifra que también puede reducirse dependiendo de factores como el tipo de vida y la alimentación que lleve fuera del campo.

El jugador más longevo de LaLiga

Tras la retirada de Joaquín con el Betis a sus 41 años y la salida de Diego López del Rayo Vallecano, Pepe Reina es el jugador en activo más longevo de LaLiga, con 41 años. A él le sigue Claudio Bravo con 40 y tras él, una lista de jugadores con 38 años: Negredo, Albiol, Modric y Jesús Navas.

Joaquín Sánchez. / EFE

Si atendemos al ranking histórico, Harry Lowe está en el número uno, ya que disputó un partido con 48 años. En 1930 llegó al banquillo del Donostia FC (nombre de la Real Sociedad durante la República), pero el 24 de marzo de 1935, con 48 años, se vio obligado a jugar el partido completo de LaLiga de Primera contra el Valencia.

Por su parte, Joaquín Sánchez se encuentra en quinto puesto en el ranking de jugadores más longevos de la historia de LaLiga. Aparte de Lowe, por delante de él están, con tan solo unos meses de diferencia, Ricardo López Felipe, Cifuentes y Amedeo Carboni.