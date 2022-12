Cristiano Ronaldo, un problema para Portugal: dudas sobre su titularidad y conflicto en los cambios

Según una encuesta de 'A Bola', el 70% de los lusos no quiere que la estrella sea titular en el partido de octavos de final contra Suiza y opta por alternativas como Rafael Leão

Su futuro en el fútbol de clubs, la queja por su sustitución ante Corea del Sur y las dudas sobre su rendimiento afectan al delantero en un momento clave del torneo

Cristiano Ronaldo se lamenta de una ocasión fallada durante el Corea del Sur - Portugal. / AFP

Uno de los atractivos deportivos del Mundial de Qatar era la última función de Leo Messi y Cristiano Ronaldo con Argentina y Portugal. Pero el espectáculo de cada uno está teniendo una crítica desigual. Mientras que el de PSG lideró a la albiceleste en su clasificación para cuartos de final, en territorio portugués dudan sobre la idoneidad de mantener a una estrella sin equipo que ha perdido el brillo. Primero fue el impacto de la entrevista con Piers Morgan con The Sun, después su rescisión con el United, a lo que se sumó una sustitución no correspondida contra Corea del Sur.

Cristiano fue sustituido en el minuto 65, visiblemente contrariado, después de no ver puerta, lo que sigue siendo su gran obsesión. "¡Tienes una prisa de cojones por quitarme, no me jodas!", aseguró enfadado el jugador luso. Las cámaras captaron su disgusto. Ronaldo dijo que no se había dirigido al seleccionador Fernando Santos, uno de sus grandes valedores, sino a un rival de Corea del Sur. Las Quinas terminaron perdiendo el duelo, aunque se clasificaron como primeras del grupo H.

OBSESIÓN ESTADÍSTICA

Alejado de su mejor nivel, las estadísticas ciegan a Ronaldo, sobre todo en comparación con Messi, su gran rival histórico. El máximo anotador de Portugal (118 goles) nunca ha anotado en la fase final de un Mundial (ha disputado cinco ediciones). El argentino alcanzó frente a Australia los 1.000 partidos, con 789 goles, 348 asistencias y 41 grandes torneos alcanzados. Cuando Cristiano logró el millar, en marzo de 2020, lo hizo con 725 dianas, 216 pases de gol y 31 conquistas. Una muestra de su ofuscación se vivió en el partido contra Uruguay. El luso celebró como propio el primer tanto, asegurando que peinó el balón que salió de las botas de Bruno Fernandes.

Sin embargo, el chip que lleva incorporado el balón frustró que su contador de goles, en el que se incluye un penalti en la primera jornada frente a Ghana, sumara una anotación más. Cristiano asumió con resignación cuando se anunció que el nombre del goleador era su excompañero en el United, con el que protagonizó otra comentada escena al inicio de la concentración, después de la entrevista con Piers Morgan, periodista de The Sun. Las revelaciones en este programa, donde apuntó contra Ten Hag y otros estamentos del club inglés, provocaron su rescisión.

Un foco más para la distracción, con intereses dispares y desorbitados, como una supuesta oferta de 215 millones de euros por tres temporadas por parte del Al-Nassr de Arabia Saudí, además del interés del Inter Miami de David Beckham. Además, este domingo, La Gazzetta dello Sport aseguraba además que Ronaldo ha reclamado a la Juventus, cuya directiva acaba de dimitir en bloque, 19,9 millones de euros correspondientes a salarios pactados durante los parones de la pandemia. No hay nada resuelto al respecto y una incorporación al equipo saudí podría poner en riesgo algunos de los contratos publicitarios de Cristiano.

SALIDA DE JOAO Y CUNHA

Esto forma parte del mercadeo que está siempre asociado a un Mundial, una bolsa de valores que fluctúan y una ventana de oportunidad, tanto para compradores como vendedores. Es una realidad que está afectando a Joao Félix, otra de las figuras de Portugal. Aquí converge la necesidad del Atlético para cubrir el déficit de 60 millones que arrastra del mercado de verano y de la eliminación de Champions; y el interés del jugador por encontrar un nuevo destino. Jorge Mendes, su representante, está buscándole un acomodo en la Premier o en un club del nivel del PSG.

No sería la única salida inmediata que podría darse en el conjunto rojiblanco. Según informa la Cadena SER, Matheus Cunha, atacante brasileño que no fue finalmente convocado para el Mundial, tendría un acuerdo con el Wolverhampton que entrena Julen Lopetegui y que también estará dispuesto a pagar la cláusula de David García, central de Osasuna (rondaría los 20 millones).

En el caso de Ronaldo, que camina hacia el ocaso de su carrera, su destino no dependerá tanto de su rendimiento en el Mundial como de las condiciones y el entorno en el que vaya a jugar. Tanto en su caso como en el de Messi, un triunfo final en Qatar supondría cerrar el círculo virtuoso de sus carreras plenas de éxito. Pero en Portugal, la presencia de Cristiano en el once inicial de Fernando Santos es motivo de controversia. De acuerdo a una encuesta del diario luso A Bola, en la que han participado miles de usuarios, el 70% considera que no debería ser de la partida frente al 30% que está del lado del delantero.

Es una situación similar a la que vivió en el Manchester United, donde nunca consiguió ser titular de modo habitual. Las alternativas para Ronaldo en el once de la selecção das quinas son Rafael Leão, André Silva o Gonçalo Ramos. Aunque Cristiano advirtió antes del Mundial a la prensa que no le preguntaran a sus compañeros por él, su controvertida sustitución le convirtió en tema de conversación durante la previa al duelo de frente a Suiza, tanto en Portugal como en el combinado helvético. De este partido saldrá el rival del ganador del cruce entre Marruecos y España.

"NO TENEMOS CRISTIANOS"

"Ese hecho ya fue esclarecido, no soy yo el que puede hablar de este asunto", dijo William Carvalho en rueda de prensa, mientras que Xherdan Shaqiri, capitán de la rival de Portugal en octavos, dijo que "la clave del partido será una exhibición colectiva especial, porque nosotros somos Suiza y no tenemos a 'Cristianos' en nuestro equipo".

Good to see you emerge briefly from deep inside the bowels of Ronaldo to express your opinion. 😂😂 https://t.co/wDCw4Gp2fd — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 3 de diciembre de 2022

Una muestra de respeto para un jugador que, por supuesto, sigue contando con sus partidarios. Uno de ellos es, precisamente, Piers Morgan, el periodista con el que se confesó en The Sun, quien criticaba "la actitud forofa de los comentaristas con Messi" durante el Argentina - Australia, a lo que Gary Lineker le respondió: "Es bueno verte emerger brevemente de lo más profundo de las entrañas de Ronaldo para expresar tu opinión".

El debate alrededor de Cristiano es tal que ha saltado hasta al campo de la política en Portugal. "Hoy es mucho más peligroso decir un simple exabrupto que en tiempos de la dictadura", dijo Rui Rio, expresidente del conservador Partido Social Demócrata sobre la salida de tono en el cambio contra Corea del Sur. La situación de Ronaldo es ya una cuestión de estado de la que Portugal deberá abstraerse para avanzar a la siguiente ronda.