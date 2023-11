¿Por qué Vinicius y Rodrygo brillan y golean sin Bellingham en el campo?

3 Se lee en minutos



Vinicius y Rodrygo han sumado seis goles y cuatro asistencias, tres tantos y dos pases por cabeza, en los dos últimos partidos ante el Sporting Braga y Valencia. Dos encuentros en los que han sumado más aportaciones de gol que en la docena de partidos que habían jugado anteriormente. ¿Qué ha cambiado en estos partidos? Básicamente una cosa: la presencia de Jude Bellingham en el campo.

La presencia del inglés condiciona tanto el juego del equipo que Carlo Ancelotti, ante la ausencia de un delantero natural de jerarquía como era Karim Benzema, apostó por cambiar el sistema de juego para que Bellingham se asomase más al área. Y eso condiciona el juego, especialmente de Vinicius y Rodrygo, que han perdido la referencia en ataque y ahora son los más adelantados. Una posición que no favorece su tipo de juego, más dinámico y desencosertado.

"Vini y yo hemos vuelto

Al final del partido Rodrygo dejaba clara su euforia: "Volvemos a ser los Rodry y Vini que la afición quiere ver. Hay que tener calma ante la portería... y antes me estaba faltando precisamente eso. Pero hoy estuve tranquilo, con la cabeza bien". Algo parecido le pasó a Vinicius, que no tuve ningún enfrentamiento con ningún rival ni polémicas con el árbitro. Lo que le ayudó a mantenerse centrado y no entrar en bucle pese a algunas ocasiones en las que no eligió bien en la primera parte.

Rodrygo celebra uno de sus goles ante el Valencia / Isabel Infantes/Reuters

Las propuestas de Braga y Valencia, saliendo a aglutinar la posesión y a pisar el área de Lunin, y los goles de Carvajal y Brahim permitieron a los blancos jugar con espacios y ahí los brasileños son letales. Baraja lo advertía en la sala de prensa: "Le hemos dado mucha facilidad al Real Madrid un equipo con esta pegada y esta contundencia se te complica el partido. No hemos sido reconocibles en ningún momento salvo quizá del 1-0 al 2-0 porque hemos tenido dos o tres acciones para ponernos empate a uno. Luego hemos ido a remolque del resultado y al principio de la segunda parte hemos encajado rápido un gol y ha sido muy difícil".

Para Ancelotti "se puede decir que Vinicius y Rodrygo han vuelto. Han vuelto a su mejor nivel. Necesitaban solo tiempo para volver a expresar su mejor calidad. En los últimos dos partidos lo han hecho muy bien, combinando bien, buscando espacios... Han vuelto. En los últimos tres partidos hemos jugado muy bien, pero nos faltó un poco contra el Rayo Vallecano. Jugamos bien al fútbol, con calidad, compromiso...".

Vinicius y Rodrygo volvían a ofrecer su mejor versión sin Bellingham en el campo, como ante el Braga. No consiste en culpar de ello al inglés, pero sí en señalar que la presencia de Jude genera otros flujos de juego y contextos más incómodos para los brasileños. Ahora Ancelotti debe encontrar la forma en que fluyan Vinicius y Rodrygo sin coartar el protagonismo de Bellingham y viceversa. Cuando logre eso, el Real Madrid será verdaderamente un candidato a todo. Pero ahora la incógnita es ver si los brasileños lucen con la misma brillantez con el británico en la punta del rombo del mediocampo blanco. Cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

Bellingham, a Inglaterra

La otra duda que ha quedado despejada es la del viaje de Jude Bellingham a Inglaterra, para pasar una revisión médica en su hombro con los servicios médicos de la federación inglesa. Ancelotti confirmó que se desplazará a Londres: "Irá a Inglaterra para ser evaluado, pero volverá pronto. Tiene que hacer un trabajo específico. Después del parón puede volver a jugar".

