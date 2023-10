Mundial de rugby (Previa de cuartos) | Gales-Argentina: Entre el fracaso y el éxito

Campo de Toulon, donde se jugará el Gales-Argentina de rugby / WRU

Gales y Argentina se cruzan en un cuarto de final insospechado, más que por los protagonistas por las sensaciones con las que confluyen ambos a él. Los dragones como líderes invictos en el grupo más abierto del Mundial. Los Pumas, heridos en su credibilidad al no cumplir la expectativa de un equipo al que se le presupone más juego.

Conversando con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Felipe Contepomi, técnico ayudante de Michael Cheika en la selección argentina, hablaba así de Gales: "Por resultados el equipo de los últimos años de Gales es uno de los más exitoso de su historia. Si hablamos de alguien que sabe ganar ese es Warren. No va a hacer magia, pero sí les trae la fórmula ganadora para este equipo que además ya conoce bien". Todos elogian el rendimiento que Gatland extrae de esta selección que llegó al Mundial con muchas dudas.

Felipe Contepomi analiza a cada selección del 6 Naciones 2023. Vídeo: PI Studio. Foto: Alba Vigaray.

Gatland y el breakdown

Gatland ha terminado conformando un bloque consistente y ante los Pumas ha convocado prácticamente al mismo equipo que se enfrentó a Fiji y Australia, con el único cambio en el XV titular de los lesionados. La lesión en el 8 del talismán Taulupe Faletau será cubierta por Aaron Wainwright, lo cual se esperaba. Lo que sí ha sorprendido es que para el choque ante los Pumas haya apostado por dos flankers abiertos. Así prescinde de un 6 físico en el cerrado moviendo al capitán Jac Morgan al lado ciego y dejando a Tommy Reffell en el abierto. Una declaración de intenciones para la lucha en el breakdown, donde los Pumas han dejado algunas dudas, sumando además la lesión de Matera, que será sustituido en la tercera por un Isa que formará en el back row como 8 dejando el lado cerrado a Kremer y el abierto a Juan Martín González. La batalla en las abiertas marcará el partido, más allá de las indisciplinas que provoque.

Emiliano Boffelli se lanza para anotar un ensayo ante Japón en el Mundial de rugby / @LosPumas

Sin embargo, hay también muchos focos puestos en las líneas y bisagras de ambos, donde se anunciaban cambios y se estaba pendiente del estado físico de algunos jugadores. Gatland ha confirmado que Dan Biggar y Liam Williams han superado las molestias que arrastraban y liderarán a los suyos desde el 10 y el 15. Quien no estará en el césped es Anscombe quien agravó el problema que tiene en la ingle mientras pateaba desde el tee en un entrenamiento. Se puede decir por tanto que Gales, alineará una tres cuartos de gala, con Tompkins y North en el mediocampo y mucho desborde y juego aéreo por afuera con los finalizadores Josh Adams y Louis Rees-Zammit en los carriles y Liam Williams generando contras en el XV. Este back three condicionará mucho el juego de los Pumas, que no pueden fallar en su juego de patada a la hora de meter presión a los galeses.

Pocos equipos necesitan menos juego que los de Gatland para reciclar balones y convertirlos en oportunidades de anotar. Y Argentina, con muchas dudas en la bisagra, registrará un cambio en el 9, en el que Bertranou deja su sitio a Tomás Cubelli, que no se puede permitir regalar ni un balón al rival. A los de Cheika les cuesta un mundo generar ventajas y dominar a las defensas contrarias. Quizás por eso la apuesta en la pareja de centros sea más física que audaz con Lucio Cinti ganándole el puesto a Matías Moroni como compañero de Chocobares. Repetirán en el fondo un Mateo Carreras que está siendo el factor X de los Pumas en esta primera fase plomiza, un Emiliano Boffelli que tendrá trabajo en las alturas con las patadas de Biggar y atrás Juan Cruz Maílla, del que se espera algo más.

Después de una clasificación agónica en el grupo con partidos muy ajustados ante Samoa (19-10) y Japón (39-27), Argentina se ha quitado el apremio de meterse en los cruces. No haberlo habría hecho habría sido un fracaso monumental y clasificarse ahora para las semifinales sería un éxito sobresaliente. A 80 minutos de cada uno de esos extremos, los Pumas pueden sacarse la presión de encima y soltarse a jugar. Pero deben tener cuidado porque delante hay un equipo de Gatland y como nos decía Felipe, "si hablamos de alguien que sabe ganar ese es Warren. No va a hacer magia, pero tiene la fórmula ganadora". Y esta Gales construida a golpe de placajes que hace tiempo que desterró el hywl, jogo bonito galés, se relame consciente de las dudas que asaltan a una Argentina que aún no termina de decidirse si juega ganando o gana jugando. Partido muy incierto para abrir los cuartos.