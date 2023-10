Todas las filtraciones que empujan a Jenni Hermoso a pedir "protección": las declaraciones judiciales, los WhatsApp con empleados de la Federación...

Jenni Hermoso, en su primera declaración pública y oficial tras el caso Rubiales. / EFE

El proceso judicial por el caso Rubiales ha alcanzado una nueva dimensión. Desde el inicio del mismo, las filtraciones sobre las personas que han ido testificando han resultado constantes: desde la declaración del propio expresidente de la Federación hasta la de la jugadora internacional. A esto hay que sumarle los WhatsApp revelados que parten de otros citados como Albert Luque, director de la selección masculina -que declara este lunes-, o Rubén Rivera, director de marketing de la RFEF.

Esta sucesión de filtraciones ha llevado a TMJ, la agencia de representación de Jenni Hermoso, a "recordar que todo procedimiento penal se debe desarrollar con garantías para preservar el derecho de las víctimas". En la comunicación no se cita expresamente qué declaraciones llevan a su posicionamiento, pero prácticamente desde el inicio del proceso, incluso con inmediatez, se han ido desvelando los testimonios. Hermoso incluso ha planteado al juez suspender las citaciones de Luque y testigos ya citados, debido a estas filtraciones.

"Estos acontecimientos no solo ponen en riesgo su salud, también pone en riesgo la fiabilidad e independencia del proceso judicial en el que tanto hemos confiado en todo momento", asegura la compañía que representa a Hermoso, quien anunciaba que había decidido emprender diferentes acciones para "proteger y garantizar su intimidad". Entre ellas, han instado "a los órganos competentes a tomar medidas contra los responsables de las filtraciones y a buscar soluciones para garantizar la seguridad y custodia de las informaciones de la causa durante el proceso penal".

Declaración de Luis Rubiales

La declaración de 54 minutos y 36 segundos en la Audiencia Nacional de Luis Rubiales fue publicada por 'El Español' el 4 de octubre. "Ganamos un Mundial, hay muestras de afecto. Esto no es que alguien ha llevado a una oficina a alguien a escondidas a darle un beso por la fuerza. No. Es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo", aseguró Rubiales en su declaración.

Uno de los abogados le preguntó si consideraba que había respetado a Jennifer Hermoso cuando la besó y la respuesta de Rubiales fue al siguiente sobre esta cuestión: "Vamos, ¡si es que le pregunté antes! ¿Cómo no lo voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado". "¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos supercontentos?", afirmó también el expresidente de la RFEF, quien aseguró que Jennifer Hermoso "falta a la verdad hasta cuando dice que tengo dos hijas, porque son tres".

Irene Paredes y Alexia Putellas, antes de declarar por el caso Rubiales. / KIKE RINCÓN / EUROPA PRESS

Testimonio de Jenni Hermoso

El 9 de octubre, el programa 'Código 10', de Telecinco, desvelaba la declaración de Jenni Hermoso ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez. “En ningún momento fue consentido. No me sentí respetada, no se me respetó ni como jugadora ni como persona. Yo estaba viviendo algo histórico y pensé que algo así iba a acarrear consecuencias. Yo no hice nada para encontrarme con esa situación”, aseguró la actual jugadora del Pachuca sobre la acción vivida en la final de Sídney.

"Era un hecho histórico, nos había costado la vida, en ningún momento me podía esperar que pasara algo así. Yo abracé a la reina, a su hija… Rubiales era una persona de confianza, yo no pensaba que fuese a hacer algo así. No tuve tiempo de reaccionar, al instante me bajé a la tarima y lo primero que hice fue decírselo a mis dos compañeras, a Alexia Putellas e Irene Paredes”, relató la jugadora en su versión de los hechos.

Las palabras de Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez

Varios medios informaron también de las declaraciones de Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez, jugadoras de la selección y compañeras de Jennifer Hermoso. Las tres avalaron ante el juez la versión de la futbolista del Pachuca sobre el beso no consentido de Luis Rubiales. Las tres jugadoras, según fuentes del procedimiento judicial, se ratificaron punto por punto en sus anteriores declaraciones ante la Fiscalía.

Las tres jugadoras compartieron confidencias con Jennifer Hermoso durante las horas posteriores al beso. El interrogatorio del juez estuvo dirigido sobre todo a determinar el "conocimiento directo" de las compañeras de Hermoso de esas presuntas presiones durante ciertos momentos concretos.

Comparecencia de Jorge Vilda

La comparecencia de Jorge Vilda, al que el juez del caso Rubiales citó como imputado, tal como sucedió con Albert Luque, después de la declaración del hermano de Jenni Hermoso. El exseleccionador reconoció que habló con él, pero negó presiones o coacciones y desvinculó de ello al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales. Aseguró que lo hizo 'motu proprio' para "bajar el suflé" y justificó que no hablara directamente con ella, porque la vio agobiada.

Vilda también aseguró que notó una diferencia entre el ambiente que había con las jugadoras en el estadio en el que se jugó la final y el que había en el avión de vuelta. Al ver tan agobiada a la jugadora, a la que según dijo, tenía mucho aprecio, fue cuando, según expuso, optó por hablar con su hermano. En esa conversación, de acuerdo con la versión de Vilda, le quitó importancia al beso, mientras que el entonces seleccionador le indicó que, quizá, "para bajar el suflé" era mejor que ella saliera a dar su versión a los medios.

Jorge Vilda, en su llegada a la Audiencia Nacional. / EFE

WhatsApps de Luque a una amiga de Hermoso

Además de las declaraciones propiamente judiciales, también se han filtrado contenidos relacionados con los implicados en la investigación. Es el caso de los WhatsApp que envió el director de la Selección, Albert Luque, a una íntima amiga de Jenni Hermoso. "No se merece nada por su bajeza humana, su poca empatía y humanidad con Rubiales", escribió en unos mensajes que se hicieron públicos en 'El Mundo'.

Quien fue presidente de la RFEF afirmó, sin muestras de arrepentimiento aparentes, que fue "algo natural entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo". Albert Luque declara este lunes en la Audiencia Nacional.

Mensajes del director de marketing de la RFEF y Hermoso

La última filtración del caso Rubiales tuvo que ver con las conversaciones entre Jennifer Hermoso y Rubén Rivera, director de marketing de la RFEF, durante el viaje a Ibiza de la jugadora tras ganar el Mundial. Según aseveró la jugadora española en Fiscalía, así como a su amiga Ana Ecube, el director de marketing de la RFEF las habría presionado y coaccionado para que Jennifer declarara a favor de Luis Rubiales para 'suavizar' la situación.

Rivera defiende, sin embargo, que los mensajes que se intercambió con Hermoso fueron en tono desenfadado y presentó capturas de los mensajes intercambiados entre ambos en los que se leen frases de la jugadora como: "Haz magia!" (para pedir que su amiga Ana Ecube pudiera participar del viaje) o "Rubén, puedes decir a tu mujer que no tengo bikini. Que me ha preguntado y le he dicho que sí tenía, jaja".

A su llegada a Ibiza, llegaría la primera presión denunciada por Jenni Hermoso: la llamada de Miguel García Caba, director de Integridad. "Le digo que me deje tranquila, acababa de llegar a Ibiza, con dos días sin dormir. Le dije que deje el teléfono", contó Hermoso, que dice que Rivera intentaría convencerla por la tarde para que hablara, esta vez, con Luque.

Luis Rubiales, expresidente de la Federación, a su llegada a la Audiencia Nacional. / EFE

La postura de Ana Álvarez, directora de comunicación

Una de las primeras filtraciones de este proceso, pero que terminó condicionado al resto de cargos investigados, fue la postura de Ana Álvarez, directora de comunicación de la selección femenina. Álvarez aseguró que Jennifer Hermoso había aprobado el comunicado que la RFEF envió como suyo. También lo corroboraría Pablo García Cuevo, destituido como director de comunicación -comparecerá el 20 de octubre- y Patricia Pérez, jefa de prensa.

Más filtraciones y reprimenda del juez

A tenor de cómo se han sucedido los hechos en el juicio del caso Rubiales, con filtraciones sistemáticas de los testigos e imputados, se prevé que los testimonios de los próximos comparecientes también vaya cayendo a cuentagotas. Desde el entorno del caso, se habla de revelaciones interesadas para influir en el desarrollo del propio proceso.

Todo esto ha llevado al juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, a retirar de la plataforma con la documentación del caso a la que tienen acceso las partes los audios de las declaraciones y las transcripciones. De este modo, quien quiera consultarlas para el seguimiento de la investigación y ante las nuevas declaraciones, ha de hacerlo presencialmente en la Audiencia Nacional. Un proceso con el que preservar el secreto del proceso y para evitar que, como se desprende del comunicado de Jennifer Hermoso, ésta se plantee no declarar ante el magistrado.