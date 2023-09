Ancelotti: "No es verdad que no me atreva a dejar a Modric y Kroos en el banquillo"

Ancelotti durante su primera rueda de prensa oficial de la temporada / EFE/ Borja Sánchez-Trillo

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa el día previo al partido que medirá a los blancos ante Las Palmas (miércoles 19:00 horas). Una comparecencia en la que volvió a repasar lo ocurrido en el derbi en el Metropolitano tras la derrota con el Atlético y las críticas que ha recibido el equipo tras ella: "La crítica es parte de mi cargo, del trabajo del entrenador. Cuando diriges al Real Madrid y las cosas no salen bien, florecen. Lógico. No me afecta. Dicho esto, debo evaluar las cosas que no estamos haciendo bien, que son pocas, pero hay que trabajarlas. Mi evaluación es distinta a la de mucha gente. Hasta ahora lo hemos hecho bien y hay que seguir".

Las debilidades del nuevo sistema

El italiano puso el foco en el sistema: "Cada sistema tiene su debilidad: el rombo no es perfecto, pero el 4-3-3 tampoco. Cada dibujo tiene su debilidad. El rombo permite presionar más arriba, ser más energético, pero te pueden pillar descolocado en centros, porque los interiores no llegan siempre a los repliegues. Estamos trabajando en esto. El problema es evidente y se puede arreglar". Carlo se mostró tranquilo y advirtió que "la opinión pública puede opinar y decir lo que quiera. Todas las ideas son respetuosas. Pero yo no puedo entrar en esto. Debo evaluar las cosas con más equilibrio y, afortunadamente, lo llevo en la sangre. Soy una persona tranquila, con capacidad para evaluar las cosas. Poner en duda a un equipo que ha ganado seis partidos de siete... Me parece demasiado".

LaLiga: Atlético de Madrid - Real Madrid / EFE

El técnico admitió que el equipo tiene un problema de actitud en los arranques de partido: "Recibimos goles en el inicio. Es algo que ha pasado demasiadas veces, y estamos apuntándolo. Hay que cambiar la actitud de los primeros minutos, lo sabemos". Y también advirtió que el equipo tiene un problema en las bandas: "Nos cuesta controlar las bandas, sobre todo en nuestro campo. Y es algo que debemos trabajar, corregir. Es algo que vimos en pretemporada, pero en Liga estábamos funcionando: sólo tres goles encajados hasta el Metropolitano. Pero ahí, se nos olvidó lo que hacer".

Xabi Alonso como relevo

Noticias relacionadas

A Ancelotti se le preguntó sobre su posible renovación, cuestión que prefirió eludir: "Estoy muy contento aquí, todo el mundo lo sabe. Pero no es el momento de esto". Incluso fue preguntado por la posibilidad de que Xabi Alonso sea su sustituto en el banquillo, cuestión que respondió con su naturalidad habitual: "Lo conozco, porque lo tuve como jugador. Tiene un conocimiento del fútbol enorme y lo está haciendo genial en el Leverkusen. A Xabi le deseo, como a Raúl o Arbeloa, algún día entrenar al Real Madrid. Porque es lo máximo. Porque les quiero mucho. Ojalá algún día puedan entrenar a este club".

Para acabar advirtió que seguirá dando libertad a sus futbolistas para interpretar los partidos: "Los errores que cometen los entrenadores jóvenes es que dan demasiada información, en el juego con balón, a los jugadores. Y yo, que soy de la vieja escuela, doy más libertad a la creatividad. Sin balón, todo tiene que ser sacrificio y concentración. Pero con balón debe haber creatividad. Si ellos quieren abrirse y atacar por banda, yo jamás les voy a decir nada. No quiero mermar la creatividad de cada uno". Y concluyó dejando claro que "no es verdad que no me atreva a dejar a Modric y Kroos en el banquillo. Pueden jugar en cualquier sistema del mundo. Por la calidad, el conocimiento y la experiencia que tienen, no tendrían problemas para jugar en cualquier esquema".