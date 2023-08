La repulsa a Rubiales reúne a centenares de feministas en el centro de Madrid: "No es un pico, es una agresión”

Isabel Infantes

Centenares de personas se han reunido esta tarde en el centro de Madrid para mostrar su repulsa por los actos y la actitud posterior de Luis Rubiales y pedir su dimisión. La asociación Mujeres Feministas de la Comision 8M ha convocado una concentración en la plaza de Callao en defensa de la futbolista Jenni Hermoso y en contra del ya suspendido presidente de la RFEF para "reivindicar un deporte libre de violencias machistas" y, al grito de “nos quieren calladas y estamos organizadas” o “Rubiales vete ya”, han ido poco a poco llenando el ruedo, a pocos metros de la Puerta del Sol.

La cita de este lunes en Madrid ha sido más multitudinaria que la de estos últimos días en otras capitales de provincia. Desde el interior de la plaza resultaba complicado moverse, pero los manifestantes no han alcanzado las calles aledañas. Los gritos, sin embargo, no han cesado desde las 19.40 de la tarde, antes de que los políticos comenzaran a hacer acto de presencia.

Desde “estamos hasta el culo de tanto machirulo” o “no es un pico, es una agresión”, micrófono en mano o sin él, hombres y mujeres se han manifestado pidiendo el fin de las actitudes machistas en todos los estamentos de la sociedad. “Ahora ha sido en el fútbol, pero pasa en todas partes”, señalaba una de las manifestantes, Lourdes Hierro, que ha llegado desde la sierra de Madrid. A su lado, una turista argentina que pasaba por allí, , Sonia Rosales, ha decidido quedarse al escuchar la causa de la concentración.

“El pasado viernes vimos lo peor del machismo estructural en nuestro país”, ha declarado la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, a su llegada a la manifestación, acompañada por Ernst Urtasun y Esther Gil. Lo de Rubiales es un “machismo recalcitrante e impropio, el ejemplo de manual del buen machista”, ha denunciado, pero ha querido trasladar la idea de que ese modelo ya no tiene cabida en la sociedad actual. Las manifestantes lo tenían también claro. Así rezaba uno de los carteles: "Var feminista, Rubiales está fuera".

Poco antes, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, apuntaba en esta misma línea. Alegría y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, se han repartido los papeles en la cita y mientras la primera mantenía un papel más institucional, Maroto abiertamente ha coreado junto a otros concejales municipales” Rubiales dimisión” y ha aprovechado para censurar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por no haberse pronunciado aún sobre este asunto. Poco después se unía a las denuncias Mar Espinar, ahora responsable de deportes del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid.

Noticias relacionadas

Alegría ha manifestado que las representantes del PSOE se han acercado a Callao no solo en apoyo a Hermoso y el resto de jugadoras de la selección sino de “las mujeres anónimas que se han visto sometidas en algún momento de su vida a este tipo de actitudes y gestos absolutamente inaceptables”. A “esas grandes mujeres”, ha señalado, no solo les debemos el “triunfo como campeonas del mundo” sino que “han dado una ejemplo de igualdad y sororidad”.

“Not all men but too many” (no todos los hombres, pero demasiados) decía el cartel que ondeaba detrás de Urtasun mientras realizaba declaraciones en inglés a Reuters, muestra de que el asunto continúa teniendo interés internacional, mientras Díaz se prodigaba en laS televisiones nacionales. Allí estaba también la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, que ha mostrado su "orgullo" por ser "un referente internacional en la defensa de los derechos de las mujeres" y ha insistido en dos ocasiones que "solo sí es sí".