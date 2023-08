El Getafe pide la dimisión de Rubiales: "No puede seguir un minuto más como presidente de la Federación"

Los presidentes del Barça, Joan Laporta, y el Getafe, Ángel Torres, este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez. / Sergio Pérez / Efe

Ángel Torres, el presidente del Getafe, es el primerlo de un club de Primera División que se ha pronunciado abiertamente sobre el caso del beso de Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso y su comportamiento posterior a todo ello. El dirigiente azulón lo ha hecho durante la presentación de la estrategia de comunicación del club madrileño para la nueva temporada, y se ha mostrado muy crítico con el presidente federativo.

Torres pide su dimisión inmediata

"Lo que tiene que hacer Rubiales es dimitir. Su comportamiento ha sido lamentable. No puede seguir un minuto más como presidente de la Federación y si no dimite debe intervenir Pedro Sánchez para sancionarle y proceder a su inhabilitación", ha afirmado. "Lo que vimos fue inaceptable. Las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso no son adecuadas, y tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos", fueron las palabras del presidente del Gobierno sobre este tema.



/ EFE

Noticias relacionadas

El presidente azulón ha sido categórico y ha recordado la situación judicial del dirigente de Motril: "Rubiales no puede estar un minuto más como presidente. Tiene tres denuncias, tenemos el Mundial de 2030 con Portugal y no podemos tener a alguien que ha dado esta imagen".

En contra de la asamblea de Rubiales

Para concluir hablando de la asamblea extraordinaria que ha convocado Rubiales para tratar de blindarse ante la amenaza de inhabilitación que pesa sobre él por parte del Consejo Superior de Deportes: "Soy miembro de la Asamblea pero no voy desde que se fue Villar. No sé si iré el viernes pero está claro mi voto".