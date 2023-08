Dani Arce y el recuerdo de una mágica noche parisina

Dani Arce, el sábado en las semifinales de 3.000 obstáculos

5 Se lee en minutos David Rubio



El 26 de agosto de 2003, el atletismo español vivió un momento espectacular en la final de 3.000 metros obstáculos en Saint-Denis en el Mundial de París. Con el qatarí nacionalizado Saif Saaeed Shaheen y el keniano Ezekiel Kemboi intratables, Luismi Martín Berlanas y Eliseo Martín realizaron una final memorable.

El madrileño fue a la guerra y se lanzó a por los dos favoritos pasado el primer mil de una final loca en la que Kemboi recuperó 30 metros a Shaheen para perder en la parrilla. Por detrás, Eliseo hizo un último 400 estelar y se colgó un histórico bronce con Berlanas sexto.

20 años después, Dani Arce afronta con ilusión y ambición la final de 3.000 obstáculos este martes a las 21.42 horas en Budapest con la octava mejor marca del año entre los finalistas (8:10.63) y con la sensación generalizada de que puede valer unos cuantos segundos menos.

“Ser sexto en un Mundial siempre está bien, pero me vi con opciones de medalla. Había sido bronce europeo, cuarto en Edmonton’01 y había batido otra vez el récord de España. Los kenianos no tenían buena relación con Shaheen, la carrera estaba siendo muy loca y quería intentarlo. Si volviese atrás lo habría hecho de otra forma. Eliseo lo hizo mejor. Quiso pasarme a 500 metros de la meta y no le dejé. Me equivoqué”, recuerda Berlanas a SPORT, de Prensa Ibérica, mientras se dirige a comentar la jornada del lunes en Eurosport.

Luismi Martín Berlanas tiene plena confianza en Dani Arce / TWITTER

"Si volviese atrás lo habría intentado de otra manera. Fui a muerte y Eliseo fue mucho más listo, no tan agresivo. Lo hizo mejor que yo. A falta de 500 metros intentó adelantarme, pero no me dejé y ahí también me equivoqué. Eliseo iba muy bien, no le dejé pasar y le hice un favor, porque lo llevé adelante y ellos vieron que tenían compañía. Yo quise apurar en el obstáculo, toque con el talón, salí trastabillado y gasté las fuerzas en no caerme. Eliseo ganó una medalla en lo que yo pensaba. Ahí me pasaron Tahri, Cherono y volví a reaccionar, pero acabé sexto", explica con una naturalidad pasmosa.

“A mí me encanta cómo corre Dani. Lo sigo desde hace muchísimos años. De júnior lo veía mucho en crosses y cuando vi que se pasaba a los obstáculos me alegré mucho. Ha madurado muchísimo y me sorprendió cómo hizo el marcón de 8:10. Puede luchar por ser quinto o sexto y si se dan muchas circunstancias, por qué no por el bronce, porque con Girma y con El Bakkali pasa un poco como con Shaheen y con Kemboi en París. Me llegaría una gran alegría si lo consigue”, añade.

Berlanas y Eliseo, en una imagen de archivo de baja calidad / TWITTER

Sexto en el Mundial de Sevilla’99 y en los Juegos de Sidney’00, el montisonense Eliseo Martín en París su gran momento. “Ese día cumplí un sueño. Fue increíble robarles una medalla a los africanos (ríe). A todo pasado lo recuerdo como una noche mágica que dio sentido a todo. Había posibilidad de medalla después de que se me escapase en Sidney un poco por el miedo escénico y por una serie de circunstancias. Yo tenía muy marcados los tiempos. Fíjate que Luismi era capaz de hacer series y entrenamientos que yo no podía hacer. Tenía un planteamiento claro y supe aprovechar mis opciones”, explica.

"Hay algo que sabe poca gente y es que yo tenía un hematocrito bajo, un 43% cuando hay muchos que están en el 48% y por eso tenía que hilar muy fino. Pero por el contrario tenía los glóbulos muy grandes y podría oxigenar mejor. A veces me venía el ansia de estar delante, pero tenía que correr con más cabeza que los demás por decirlo así. Y eso me ayudó en aquella final de París.

Eliseo Martín logró un bronce histórico en París'03 / TWITTER

“A Dani lo veo con opciones. Ya ha corrido muy rápido y tiene que salir con ambición controlada. Seguro que ha estudiado muy bien los ritmos y los rivales. Yo me llevaría una alegría enorme si consigue un gran resultado”, recalca el aragonés.

¿Y el protagonista? “No firmo una plaza de finalista. No tengo nada que perder y no tengo miedo a pegar un reventón en el último 200. Voy a correr con inteligencia. Es el mejor Dani de siempre. En París cuando hice 8:10 fui un poco a asegurar, a hacer 8:15 que es lo que me pedían y el paso por el 2.000 fue lentísimo para la marca que hice. Ahora me encuentro mucho mejor, estoy haciendo más entrenos y el volumen está siendo muy bueno. Me veo para bajar esa marca, pero lo que vales es lo que haces en las carreras. Saldré con la mentalidad de Eliseo, de ser inteligente y no tener miedo a nada.”, concluye.

Dani Arce, el sábado en las semifinales de 3.000 obstáculos / EFE

En ese sentido, habló sobre la final de 2003. "No la vi en directo. Yo es que empecé a hacer atletismo con 13 años (2005). He visto después unas cuantas veces esa carrera, porque fue impresionante. Al principio me identificaba más con Luismi, porque era una bestia y quería hacerlo todo desde el principio. Y ahora con la madurez me identifico más con Eliseo. Siempre he estado muy ligado a los obstáculos desde muy pequeñito, una prueba que siempre me ha apasionado y que he seguido mucho. Eliseo y Berlanas siempre han sido un referente. Yo empecé en mi grupo con Tomás Tajadura, que después fue campeón de España", comentó.

"Yo prefiero una carrera rápida, porque ahí se sabe quiénes son los mejores y voy a salir a la marca en la que sé que estoy y a por todas. De inicio voy a ir un poco a mi bola y cuando llegue la hora de correr, iré a por todas. Estoy mejor que nunca y con mucha confianza", concluye con una ambición controlada, por así decirlo.