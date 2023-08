Simeone apuntala la defensa del Atlético para seguir con su inercia positiva

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, este domingo. / Juan Carlos Hidalgo / Efe

Hubo dos 'Atléticos' la temporada pasada: uno un huevo, el otro una castaña. Se diría que la castaña fue el de antes del Mundial de Qatar, a cuyo parón llegó quinto en LaLiga, a 13 puntos ya del líder Barça, y eliminado no sólo de la Champions, sino de las competiciones europeas en general. El huevo fue el Atleti que emergió después del parón mundialista, recuperadas sus raíces, con una cosecha de puntos que le convirtieron en el mejor equipo de la competición en la segunda vuelta, peleando hasta el último partido con el Real Madrid por el subcampeonato.

Simeone no quiere más castañas, y sí más huevos. Es su 13ª temporada completa ya como entrenador colchonero, la 12ª que inicia desde el verano, y su receta para hacer crecer al club por encima de sus posibilidades sigue siendo la misma: defensa, defensa y defensa. Y ahora más que nunca, pues el crecimiento de la segunda vuelta del curso pasado tuvo más que ver con la mejoría en ataque (42 goles frente a los 28 de la primera mitad) que en defensa (17 frente a 16, uno más).

Azpilicueta, Galán y Soyuncu

Números que han provocado que el Atlético centre sus esfuerzos en apuntalar la parcela defensiva. Al Metropolitano han llegado un lateral derecho (Azpilicueta), uno izquierdo (Javi Galán) y un central (Soyuncu), completando una amplísima batería de defensores, a los que se suman incluso Samuel Lino y Roro Riquelme, cedidos que regresan y a los que el Cholo ve hueco como carrileros.

Solo le falta al Atlético, a priori, un mediocentro posicional, su gran déficit desde que Rodrigo Hernández se marchó al Manchester City y que Koke ha ido maquillando, con mayor o menor éxito. Ese será el objetivo en las tres semanas que quedan de mercado, con objetivos esbozados como Amrabat, Hojbjerg o incluso Verratti, con el que el PSG no cuenta, pero que apunta a Arabia Saudí.

Joao Félix, un problema para el Atlético

Para ello, no obstante, el Atlético necesitará desprenderse de alguna pieza de caza mayor (en cuanto a salarios, claro). Siempre hay rumores alrededor de Carrasco y Lemar, y la puerta está más que abierta para Saúl. Pero el cromo del que quiere desprenderse el Atlético es Joao Félix, que no ha jugado ni un minuto en pretemporada y que verbalizó su deseo de fichar por un Barça que no puede pagarle. Una provocación que no mejoró una relación pésima entre el club y el futbolista, quienes necesitan una oferta de envergadura para caminar cada uno por su lado. Y, de momento, no llega.

"Veo al club bien, cada uno interpretando los lugares que tienen, sabiendo que el mercado está abierto hasta el 1 de septiembre y, en consecuencia, siempre puede pasar algo. Estar alerta del plan A y del plan B de las posibilidades que puedan aparecer inesperadas. Con el club sabemos dónde está el futbolista que se necesita e irá en consecuencia de lo que la plantilla marque", explicaba este domingo Simeone, informa Efe.

El once del Atlético contra el Granada

El conjunto rojiblanco arrancará la temporada este lunes, en el último partido de la primera jornada. A partir de las 21.30 horas, recibirá en el Metropolitano al Granada, uno de los recién ascendidos a Primera. Nahuel Molina, Giménez y Reinilido son baja por lesión y Witsel lo es por sanción. El primer once del Atlético esta temporada apunta a ser el siguiente: Oblak; Llorente, Azpilicueta, Savic, Hermoso, Carrasco; Koke, De Paul, Lemar; Griezmann y Morata.