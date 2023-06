Jordi Alba, de goleador en la final de Kiev a capitán inesperado 11 años después

Jordi Alba dejó de contar para la selección cuando Xavi apostó por Alejandro Balde como carrilero fijo en la izquierda. Pero el lateral de Hospitalet nunca tiró la toalla. Como siempre, trató de aprovechar las oportunidades que le daba su entrenador en el Barcelona y sin esperarlo se ha encontrado con una convocatoria de la selección inesperada, pero nunca inmerecida.

Y quizás eso explica la sonrisa perpetua que cuelga de su boca estos días en la concentración de la selección. El azulgrana no ha escondido que "esta convocatoria me cogió un poco por sorpresa". Sea por sorpresa o por merecimiento, Jordi Alba no solo es serio candidato a ser titular en la semifinal de la Nations League ante Italia, además sería, y eso si que es algo inesperado, el capitán de esta selección de Luis de la Fuente en su segunda convocatoria.



/ EFE

En 2011 en Kiev

Alba acumula 91 internacionalidades, muy lejos del siguiente con más encuentros, que es Álvaro Morata con 62, seguido de Jesús Navas, con 46. El lateral sería el encargado de levantar el trofeo de campeón de la Nations League si España es capaz de ganar los dos partidos que disputará esta semana en tierras neerlandesas ante italianos y, en caso de ganar, en la final frente al vencedor de la semifinal entre Croacia y los Países Bajos.

Hace 11 años, Alba vivió en Kiev "una de las mejores noches de mi carrera deportiva", como aún ratifica. En aquella final de la Eurocopa en la capital ucraciana ante Italia, los de Del Bosque golearon a la azzurra por 4-0 con un gol de Jordi Alba, el segundo, tras una cabalgada que le permitió plantarse ante Buffon y batirle en el minuto 41.

Alba ha marcado 9 goles con España, una cifra llamativa para un lateral. Aunque el carrilero azulgrana tiene un pasado como extremo que le hace pisar área rival con asiduidad y a tomar decisiones más propias de un extremo que de un lateral. Jugar contra un equipo como Italia es algo que siempre le ha motivado, como ha reiterado en varios ocasiones: "Jugar ante equipos grandes siempre es un aliciente. Y estar a dos partidos de levantar un título es otra motivación".

¿A Miami con Messi?

De aquel once que jugó en Kiev, aún están en activo Sergio Ramos, Busquets e Iniesta, los tres decidiendo su próximo club, y Cesc, en el Como de la Segunda italiana. A Jordi Alba, que aguanta aún en la selección, le toca decidir cuál será su próximo destino. Muchos asocian su futuro al de su amigo Lionel Messi, el Inter de Miami, donde podría coincidir también con Sergio Busquets. Pero eso ahora no pasa por la cabeza del lateral, que está centrado en disfrutar de casa segundo en esta concentración como si fuera la última. Exprimir cada segundo y ayudar a los más jóvenes. Porque aunque De la Fuente ha tirado de galones para estos partidos de la Final Four, llamando a Alba y Navas, lo normal es que el ciclo natural de selección sea seguir rejuveneciendo el equipo y que futbolistas como el sevillista, con 37 años, o Jordi, con 34 años, den paso a los que vienen empujando por detrás.



/ EPC

Noticias relacionadas

Alba y Navas son el último eslabón de la España campeona del mundo y de Europa. Si Alba marcó en aquella final histórica de Kiev que hizo a la selección tricampeona (segunda Eurocopa más un Mundial), Jesús Navas quien inició la icónica jugada del gol de Iniesta con una salida por banda derecha en la que desbordó a tres holandeses antes de pasarla al propio Andrés, que luego volvió a aparecer en la jugada para marcar el gol más importante de la historia del fútbol español.

El azulgrana no reconocerá en Italia a ningún jugador de los que enfrentó aquella noche veraniega del 1 de julio de 2012 en el centro de Kiev, hoy ciudad bombardeada tras la invasión rusa. Los tiempos han cambiado, el fútbol también, pero Jordi Alba y Jesús Navas siguen disfrutando con la camiseta de la selección puesta y celebrando títulos recientes como la Liga con el Barça o la Europa League con el Sevilla. Ahora quieren otra y así cerrar un círculo virtuoso del que muy pocos pueden presumir de haber sido tan protagonistas.