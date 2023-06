El piloto español Raúl Torras muere en un accidente

El piloto español Raúl Torras Martínez, de 46 años, falleció este martes en un accidente durante la primera cita de Supertwin de las Carreras de TT del 2023 en la Isla de Man, según informó "con gran tristeza" la organización en un comunicado oficial. "El accidente tuvo lugar en Alpine, entre los marcadores de las millas 16 y 17, en la tercera y última vuelta de la carrera", especificó la nota.

"Raúl era un competidor experimentado de TT que hizo su debut en el 2017 y obtuvo su mejor resultado con su decimoquinto puesto el año pasado en la Carrera de Supertwin. Él registró su vuelta más rápida del Circuito de la Montaña de TT hoy mismo en la Carrera de Superstock, con una Vuelta a una velocidad media de 125.470 millas por hora, asegurándose así el puesto vigésimo en la clasificación final", recordó la organización.

STATEMENT: RAUL TORRAS MARTINEZ



It is with great sadness that the Isle of Man TT Races can confirm the loss of Raul Torras Martinez following an incident on the final of lap of today's Supertwin Race.



Our heartfelt condolences go to Raul’s family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/5gV3Lf8Fgn