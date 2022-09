El Madrid se mide también ante un equipo germano: horario y dónde ver el Real Madrid- RB Leipzig

Prosigue la segunda jornada de la Champions League 2022/23, en la que el Real Madrid, vigente campeón de la competición, deberá enfrentarse también a un equipo alemán: en este caso, se trata del RB Leipzi, que será el rival de los blancos este miércoles 14 de septiembre a las 21:00 horas (CEST).

En la primera jornada, los equipos españoles obtuvieron resultados mixtos. Tanto el Barcelona como el Real Madrid se impusieron con soltura ante sus rivales, a los que aplastaron sin muchas dificultades. No obstante, el Sevilla tuvo que sufrir el rodillo de un Manchester City que no mostró piedad a la hora de deshacerse de los del Pizjuán. El Atlético de Madrid venció, pero no brilló ante un Oporto que jugó con uno menos y cuya ausencia determinó la victoria final de los colchoneros.

Por su parte, en este segunda jornada, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona ya han disputado sus respectivos encuentros, con sendas derrotas por 2-0 frente al Bayern Leverkusen, en el caso del Atleti, y contra el Bayern de Múnich, en el de los azulgrana.

El Madrid se ha convertido en la apisonadora del segundo tiempo. Aunque no suele tener un inicio especialmente brillante, los blancos se la ingenian para acabar goleando en todos sus partidos. Resta por ver si la baja de Benzema supone un gran problema para el conjunto. Al fin y al cabo se enfrentará a un RB Leipzig que viene de ser totalmente aplastado por el Shakhtar Donetsk.

Horario y dónde ver el Real Madrid- Leipzig

Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 14 de septiembre a las 21:00 horas (CEST). Podremos disfrutar del choque a través de Movistar Liga de Campeones (dial 56), canal que pertenece a la plataforma televisiva Movistar+.

