La leyenda de España crece en el Eurobasket con un triunfo ante Finlandia que lo impulsa a la semifinal

España llegó al Eurobasket fuera de las listas de candidatos a las medallas, pero saldrá del torneo de Berlín, haga lo que haga, con la sensación de que su leyenda continúa en esta etapa posGasol. Una victoria de mucho mérito frente a Finlandia (100-90), con una demostración de su nivel competitivo, le aseguró una plaza en las semifinales por 11ª vez consecutiva, que le enfrentará al ganador del Grecia-Alemania.

Willy Hernangómez tuvo una actuación superlativa con 27 puntos y 5 rebotes, pero también aparecieron durante el partido piezas claves como su hermano Juancho (15 puntos), Brizuela (14) y un eterno Rudy Fernández (11 puntos). Solo así pudo la selección darle la vuelta a un partido que perdía por 15 puntos y firmar un segundo tiempo soberbio en el que encarriló su clasificación.

Desde el primer instante dejó claro Finlandia que su presencia entre los ocho mejores del torneo no es un regalo. Jugó con la misma frescura y alegría que ha desplegado en todo el campeonato sin que le afectara la poderosa puesta en escena de España (8-2). Con un estilo muy vertical y valiente, la selección finlandesa no tardó en engancharse al encuentro y en tomar la iniciativa. Ni siquiera hizo falta que Markkanen, la estrella del cuadro báltico, asumiera más juego del necesario, aunque su protagonismo fue evidente. De hecho, las primeras ventajas cómodas llegaron sin él en la pista, porque el cuadro de Lasso Tuovi juega de memoria y cuenta con jugadores experimentados como el jugador del Lenovo Tenerife, Sasu Salin, que son un garantía en ataque.

