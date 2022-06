Nuevo prodigio de Nadal para regresar a las semifinales de París

Dieciséis años después ahí volvían a estar. Nadal y Djokovic, protagonistas de la mayor rivalidad en la historia del tenis. Roland Garros, que les citó por vez primera en 2006, les reunió otra vez en 2022. A este nivel no es descartable que se sigan viendo las caras en 2038. Español y serbio brindaron la enésima batalla (4:16h) para archivar en la videoteca. La última, la 59ª. se la llevó Nadal por 2-6, 6-4, 2-6, 6-7(4). Un partido que empezó en mayo y terminó en junio. Cosas del horario nocturno. Juzguen ustedes mismos.

Las condiciones ‘after hours’ beneficiaban teóricamente a Djokovic aunque la primera hora de encuentro de Nadal fue impecable. Lo visto hoy fue un recital. Diez minutos de lucha invirtió en el primer juego, suficientes –¡qué menos!- para quebrar el servicio de Novak. Ese inicio fue sintomático de lo que se iba a presenciar en la Philippe Chatrier. Tres opciones de break había necesitado el balear, menos que la única que tuvo en el quinto para colocar después el 1-5. Como si hubiera sido fácil, Nadal cerró la manga por 2-6. Clave fue el 15-40 que el de Manacor salvó con 1-2 en el luminoso.

