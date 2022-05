Nadal: "No estoy lesionado, vivo con una lesión"

1 Se lee en minutos EP



El tenista español Rafa Nadal explicó que no se lesionó durante la eliminación este jueves en el Masters 1.000 de Roma ante el canadiense Denis Shapovalov, sino que le dio problemas la lesión crónica que padece en el pie izquierdo, pendiente de "los próximos días" en un momento complicado antes de Roland Garros. "Hacia la mitad del segundo set sentí mucho dolor en el pie. No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión. No quiero quitarle nada a Shapovalov, jugó bien hoy, el mérito es suyo. Pero me era imposible jugar", dijo en rueda de prensa.

El 10 veces campeón en Roma atendió a los medios nada más caer en octavos de final, donde terminó cojo, como la pasada semana después de esta misma ronda en el Mutua Madrid Open ante David Goffin. "Veremos cómo va en los próximos días, en las próximas semanas. No es un momento fácil para mí", añadió el balear.

Nadal recordó esa lesión crónica en su pie izquierdo, de la que ya habló en Madrid, y que cada vez parece lastrar más su condición. El de Manacor reapareció en la capital después de seis semanas de parón por una costilla rota y, en una puesta a punto exprés, puso su objetivo en lograr la mejor versión de cara a Roland Garros. "Juego porque me hace feliz, pero el dolor me quita esa felicidad. Vivo tomando muchos analgésicos solo para poder entrenar todos los días y no puedes seguir así por mucho tiempo. No pretendo estar en perfectas condiciones, solo espero poder salir al campo", terminó.

