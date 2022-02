El Athletic echa al Real Madrid y peleará por la final

2 Se lee en minutos Fermín de la Calle



Los Leones, con un zarpazo de Berenguer cuando el partido acariciaba la prórroga, obraron la machada. Después de eliminar al Barcelona en San Mamés, repitieron la gesta ante un Real Madrid en el que Kroos y Modric fueron superados mientras Ancelotti, sin Benzema, decidió no dar ni un minuto a Hazard, Bale ni Jovic.

Partido de Copa en San Mamés, lo que es sinónimo de choque con mucho ritmo y un Athletic feroz. El mismo escenario que condenó al Barcelona. El peor para un Real Madrid sin Benzema y en el once con los cuatro brasileños , recién llegados de su país por más que no llegasen muy cansados. Ancelotti condenaba definitivamente con ello a Hazard y Bale, con los que no cuenta para nada, y a un Jovic suplente el día que no tenía competencia. Apostó por su mediocampo de confianza, aunque ni Modric ni Kroos soportan bien los partidos de ritmo alto, y arriba colocó de nueve falso a Asensio con Rodrygo y Vinicius en las alas.

Vinicius, a la gresca

En el Athletic la intensidad de su mediocampo, con Muniain descolgándose entre líneas, superaba al Madrid con suficiencia. Y en ataque llegaban con la verticalidad de los Williams. El Madrid no se podía aferrar ni a Vinicius, más pendiente de embarrarse en un pique infantil con Dani García que de ofrecer soluciones a sus compañeros. Al descanso se llegó con dos intervenciones de Courtois y una lesión postrera de Nico Williams que le dejó en la ducha. Ancelotti no tenía buena cara y Marcelino se lamentaba por no concretar ese dominio.

Rodrygo chuta ante Yeray y De Marcos en una acción del partido. / EFE

La segunda mitad fue un asedio rojiblanco. El Real Madrid estaba en inferioridad en el mediocampo, pero tampoco aprovechaba los tres hombres en punta. Y Ancelotti no era capaz de dar con la tecla. El partido era de pierna dura y con más tensión que oportunidades. A la hora de encuentro Carletto quitó a Vinicius para colocar a Isco como cuatro mediocampista y tratar de compensar el desequilibrio. Algo que consiguió finalmente al meter al campo a Camavinga. Los blancos no sufrían en su área. Y los Leones dominaban, pero sin dar zarpazos. Empezaba a oler a prórroga en San Mamés.

Golazo y KO blanco

Los diez minutos finales vieron cómo el Athletic daba muestras de cansancio y el Real Madrid se asomaba al área local. Casemiro tuvo la mejor ocasión de los visitantes, pero disparó mal. Y cuando los entrenadores daban por hecha la prórroga, un tremendo zapatazo de Berenguer desde el borde del área premiaba el esfuerzo local. Los Leones se metían en semifinales y el Madrid era eliminado de Copa, en el primer tropiezo serio de la temporada.

Ficha técnica:

1 - Athletic: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Nico Williams (Berenguer, m.46), Dani García, Vesga, Muniain (Balenziaga, m.92); Raúl García (Serrano, m.78) e Iñaki Williams.

0 - Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Casemiro, Kroos (Camavinga, m.76), Modric; Rodrygo, Marco Asensio y Vinícius (Isco, m.60).

Goles: 1-0, m.89: Berenguer.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Dani García (m.42), De Marcos (m..66) y Yuri (m.68), y a los visitantes Kroos (m.23) y Modric (m.59).

Árbitro VAR: José Luis González González (Comité Castellano y Leonés).

Incidencias: Eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey disputada a partido único en un San Mamés con el aforo permitido al completo. Es decir, el 75 por ciento, que es lo que dictan las restricciones sanitarias por la pandemia de covid. Prácticamente 40.000 espectadores.

