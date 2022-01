El jugador de fútbol americano Tom Brady se retira a sus 44 años

La gran estrella del fútbol americano Tom Brady se retira a sus 44 años, según ha confirmado este sábado la NFL. El jugador, máximo ganador en la historia de la liga, completa 22 temporadas y siete Super Bowls ganados.

"El siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, se retira después de 22 temporadas en la NFL", fue el mensaje que la NFL compartió a través de sus redes sociales.

Tom Brady is retiring from football after 22 extraordinary seasons, multiple sources tell @AdamSchefter and me. More coming on https://t.co/b1HxijCoJE. pic.twitter.com/lgwoH4dATL