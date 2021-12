LaLiga garantiza el contrato de TV a Telefónica incluso sin el ok de la CNMC

Los clubes de fútbol adjudicarán los derechos a Movistar+ por tres años si Competencia no autoriza poder ampliarlos durante cinco años

El operador español se adjudicó el lunes dos de los tres lotes subastados por LaLiga para las cinco próximas temporadas

Un operador de cámara durante un partido de LaLiga. / EPC

Telefónica emitirá a partir de la próxima temporada cinco partidos de Primera División cada jornada. Sí o sí. La decisión que adopte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca de la autorización solicitada para poder pujar por derechos deportivos durante un periodo superior a tres años no cambiará la adjudicación realizada este lunes por LaLiga. Fuentes de la asociación de clubes han confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la adjudicación ya se ha realizado (a falta del protocolario periodo de diez días para la subsanación de defectos u omisiones) y que no variará, sea cual sea la decisión de la CNMC.

LaLiga, por lo tanto, garantiza a Telefónica el contrato de televisión por el que emitirá cinco partidos por jornada, además de tres jornadas por completas, durante las cinco próximas temporadas, desde la 2022/23 hasta la 2026/27. Si la CNMC no diera el visto bueno a un contrato de cinco años, el acuerdo se modificaría para que abarcara solo las tres primeras, hasta la 2024/25. Sin embargo, puntualizan desde LaLiga, es un escenario sobre el que ahora mismo no se trabaja y que se abordaría, si fuera necesario, en el futuro.

El organismo presidido por Javier Tebas defenderá así el contrato por derechos de televisión más lucrativo de su historia. Los 990 millones de euros por temporada que pagarán entre Telefónica (520 millones) y Dazn (470) superan ligeramente los 983 abonados por la propia teleco española por la adjudicación de los derechos de Primera División durante las temporadas 2019/20, 2020/21 y 2021/22. Aunque la cifra no alcanzó el "precio de reserva" prefijado en el concurso -destaca LaLiga en una nota oficial-, la satisfacción es plena dado el crecimiento, aunque sea mínimo, de los ingresos en tiempos de crisis económica derivada de la pandemia.

La restricción

El meollo de la cuestión es que Telefónica aún arrastra restricciones y obligaciones derivadas de la compra de Canal Plus en 2015. La CNMC le impuso entonces condiciones en el ámbito del negocio audiovisual para evitar abusos de posición de dominio, prohibiéndole contar con contratos de derechos deportivos de más de tres años. En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el mismo lunes tras conocerse el resultado de la subasta, Telefónica ya avanzó que la adjudicación de las temporadas 2025/26 y 2026/27 estaba "supeditada a que la CNMC levante o modifique la resolución que limita a Telefónica la duración máxima de los contratos de adquisición de derechos deportivos".

El operador español solicitó ya hace semanas a la CNMC la autorización para poder pujar y firmar contratos por más de ese límite de tres años, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes conocedoras del procedimiento. La petición se formalizó poco después de conocerse las condiciones de la subasta diseñada por LaLiga, que permitía hacer ofertas para explotar los derechos por tres, cuatro o cinco años. La respuesta a esta petición carece de plazos y podría tardar incluso meses, mientras que la firma del contrato debe realizarse durante el mes de enero.

El concurso

Telefónica puede alegar que su decisión de pujar a cinco años por los derechos de LaLiga viene forzada por las propias condiciones del concurso, que ya recibió el reproche no vinculante de la CNMC precisamente por dicho motivo. Por lo tanto, no permitirle exceder los tres años habría colocado a Telefónica en inferioridad de condiciones frente a otros competidores, como Dazn (también ganadora de uno de los lotes) y otras OTTs, agencias y productoras de contenidos.

Desde la CNMC se subraya que para ampliar el número de años que puede comercializar Telefónica los derechos de LaLiga el regulador deberá emitir una “resolución específica” dando el visto bueno a la prolongación. Desde Telefónica se prefiere no hacer comentarios sobre el proceso que ahora se abre para conseguir el ok de Competencia. Desde el sector de las telecos, en cambio, se da por hecho que el futuro contrato de adjudicación de los derechos de televisión con LaLiga se firmará por cinco años e incluirá una cláusula para reducirlos a tres en caso de que la CNMC no dé su plácet a la ampliación de los plazos.

Noticias relacionadas