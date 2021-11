1 Se lee en minutos Redacción Sport



En la presentación de Dani Alves, Joan Laporta sorprendió con su respuesta al ser preguntado por un hipotético regreso de Iniesta o Messi. El presidente azulgrana dijo "no lo descarto" cuando fue cuestionado por una posible vuelta del argentino y el manchego, actualmente en PSG y Vissel Kobe respectivamente. ¿Pero, qué opciones reales tiene el Barça de fichar de nuevo a Messi e Iniesta?

"No lo descarto. Ha sucedido con Alves, que ya ha dicho que la edad es solo un número y además ha hecho un esfuerzo económico importante. Me estás hablando de dos jugadores espectaculares, tanto Leo como Andrés. No puedo predecir el futuro, aún están jugando. Siempre los tendremos presentes, pero en estos momentos tienen contrato en vigor con otros clubes. En la vida nunca se sabe", aseguró Laporta.

Respecto a Messi, lo cierto es que su relación con el actual presidente del Barça no vive su mejor momento después de todo lo sucedido en verano. Messi se marchó muy decepcionado ya que hasta el último día creyó tener encaminada su continuidad como azulgrana. Sin embargo, ni siquiera es este el principal hándicap a la hora de pensar en un posible regreso de Leo. Primero, porque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 -incluso tiene firmado un tercer año opcional-, y segundo, porque la situación económica del Barça debería mejorar mucho en dos años para poder afrontar la vuelta del rosarino.

Además, hay que recordar que en los planes de Messi estaba pasar por la MLS una vez terminada su etapa en la élite, por lo que en 2023 habría que ver si el argentino se siente todavía con motivación suficiente para seguir jugando al máximo nivel. Sí parece más probable que pueda regresar en la estructura técnica una vez cuelgue las botas, como él mismo confesó que le gustaría en una reciente entrevista a SPORT.

Cuanto a Iniesta, el manchego renovó con el Vissel Kobe hasta el 31 de diciembre de 2023. La realidad es que ver al centrocampista vistiendo de nuevo la elástica azulgrana es algo imposible. No volverá a suceder. Otra cosa es que pueda volver al Barça en algún cargo, algo que el manchego también ha dejado entrever que sería de su agrado.

Noticias relacionadas