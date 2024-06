El nuevo museo de Bruce Springsteen, un lugar de culto a ‘The Boss’ con más de 48.000 artículos

El Archivo y Centro de Música Estadounidense de Bruce Springsteen (The Bruce Springsteen Archives and Center for American Music), situado en la Universidad de Mammouth, en New Jersey, a sólo unas calles del lugar donde The Boss compuso en 1974 su célebre Born To Run, reúne en la actualidad más de 48.000 artículos relacionados con el músico estadounidense procedentes de 47 países diferentes.

Springsteen representa una de las figuras trascendentales de la música norteamericana del último siglo y ese espacio se ha erigido no sólo en un lugar para disfrutar de una colección de fotografías, revistas, DVD, carteles, escritos, partituras y toda clase de objetos vinculados al rockero de Nueva Jersey, sino también en un lugar de encuentro para estudiosos de su obra musical, y también en un escenario para el análisis y la divulgación de otros grandes intérpretes de la música estadounidense.

Recreación del interior del nuevo museo dedicado a Bruce Springsteen. / Cookfox

En el Archivo y Centro de Música Estadounidense de Bruce Springsteen se celebran conferencias, se imparten talleres para profesores, recibe la visita de excursiones escolares y ofrece un importante catálogo para los estudiosos del repertorio musical de EEUU. Naturalmente, el principal cometido de la institución es preservar y difundir el enorme legado musical que dejan por ahora las cinco décadas de trayectoria de The Boss.

Ese espacio situado en la localidad de West Long Branch, en su New Jersey natal, y a tan sólo una hora de Nueva York, representa mucho más que un lugar de peregrinación para los fans de Springsteen. El hecho de que la estrella de rock estadounidense eligiera la Universidad de Monmouth para albergar sus archivos se debe a su vinculación sentimental con la zona. En ella se han impartido en los últimos años un buen número de conferencias académicas de Springsteen. Y ese espacio fue el elegido por el cantante para ensayar su espectáculo en Broadway. Además, entre 1969 y 1974, la Universidad de Mommouth fue escenario de varios de los primeros conciertos de Springsteen.

Pero ahora, un nuevo edificio espera la vasta colección de artículos y piezas relacionadas con The Boss. A finales del pasado año, el Archivo Bruce Springsteen y el Centro de Música Estadounidense de la Universidad de Monmouth avanzaron que un nuevo edificio de casi 3.000 metros cuadrados albergará la colección. El espacio contará con varias galerías de exhibición y un teatro capaz de albergar a 230 personas.

La fecha prevista para la apertura del nuevo museo dedicado a Bruce Springsteen está fijada en la primavera de 2026, y ya se ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos cuyo objetivo es alcanzar unos 40 millones de euros para la construcción del nuevo edificio. La tarea de levantar ese nuevo espacio correrá a cargo del prestigioso estudio de arquitectura neoyorquino Cookfox.

"La Universidad de Monmouth se complace en enriquecer nuestro campus con un nuevo hogar para una de las principales instituciones culturales y educativas del país dedicada a preservar el legado de Bruce Springsteen y la historia de la música estadounidense", apuntó en la recta final de 2023 el presidente de la Universidad de Monmouth y presidente de la Junta del Archivo, Patrick F. Leahy.

Robert Santelli, director ejecutivo del Archivo, añadió que la institución “ofrecerá interesantes oportunidades de investigación para estudiantes, periodistas e historiadores y brindará a los fanáticos de Springsteen la oportunidad de explorar su música y el papel que desempeña en la historia estadounidense como nunca antes".

El propio Bruce Springsteen, que estuvo presente en el anuncio de la creación de nuevo edificio para albergar su museo se mostró encantado con la iniciativa y en un discurso repleto de bromas e ironía señaló: "Intentaré no avergonzar al edificio...y le sugeriría al arquitecto que el letrero del museo fuera reemplazable".

Es probable que el arquitecto no tenga en consideración tal sugerencia. ¿Quién, si no, iba a ser capaz de convertir ese lugar de New Jersey en un lugar de obligada peregrinación para tantos miles de fans del rock?