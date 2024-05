Qué hacer en Madrid esta semana: Elliott Erwitt, 'Blade Runner', Cristina García Rodero, Santa Librada...

'Blade Runner'

Si Harrison Ford era o no un replicante en Blade Runner es uno de los grandes misterios de la humanidad. Y la verdad es que no hace falta resolverlo para volver a disfrutar de este clásico inmortal, que el Cine Paz recupera este domingo dentro de su ciclo mk2 Cult, dedicado a esas películas eternas que podemos ver una y otra vez pase el tiempo que pase. Dirigida por Ridley Scott y ambientada en 2019 en un distópico Los Ángeles (cinco años después, aquí seguimos, los coches aún no vuelan y llueve menos que en la película), Blade Runner es una de las grandes historias de la ciencia ficción de todos los tiempos y, qué mejor plan que disfrutarla de nuevo en pantalla grande un domingo por la tarde.