Muere Alice Munro, ganadora del premio Nobel de Literatura en 2013

Alice Munro, la escritora canadiense cuyas colecciones de cuentos sobre las luchas de la gente común le valieron el Premio Nobel de Literatura en 2013, falleció este lunes a los 92 años en una residencia de ancianos en Ontario (Canadá), después de haber sufrido demencia durante al menos una docena de años, informó el ‘Globe and Mail’, citando a su familia. Munro no pudo asistir a la ceremonia de entrega del premio debido a una enfermedad. Unos años antes, en 2009, Munro dijo en un evento literario en Toronto que se había sometido a una cirugía de baipás cardíaco y "acababa de tener cáncer".

Descrita por la Fundación Nobel como la "maestra del cuento contemporáneo", Munro escribió 14 colecciones a lo largo de más de cuatro décadas. Desde su primer trabajo importante, ‘Dance of the Happy Shades’ en 1968, hasta ‘Dear Life’ en 2012, capturó la agitación psicológica de protagonistas, en su mayoría mujeres, que se enfrentaban a conflictos con la moral de los pueblos pequeños y los valores sociales en conflicto. A veces llamada la Chéjov canadiense por un estilo similar al del autor ruso, Munro mezcló vidas ordinarias con revelaciones extraordinarias para iluminar una historia más amplia. Su trabajo profundizó en el psicoanálisis de los sueños, los traumas y los patrones de conducta. "Escribo porque quiero tener una sensación de misterio o sorpresa", dijo en una entrevista de 2006 con ‘Virginia Quarterly Review’. "No es un misterio que te acabe, sino algo que hace que el personaje o el lector se pregunten".

"La mayoría de los escritores y críticos coinciden en que ella era probablemente la escritora viva más importante del cuento en el mundo anglófono", dijo Bryce Traister, decano de la Facultad de Estudios Críticos y Creativos de la Universidad de Columbia Británica. "Y todos estarían de acuerdo en que probablemente sea una de las escritoras en prosa más destacadas de cualquier género". El aclamado novelista estadounidense Jonathan Franzen habló entusiasmado de su talento en su reseña de su libro ‘Runaway’ de 2004. "Alice Munro tiene un fuerte derecho a ser la mejor escritora de ficción que trabaja actualmente en América del Norte", escribió. "Mira lo que puede hacer con nada más que su propia pequeña historia; cuanto más regresa a ella, más encuentra". Un año antes, Munro le había dicho a ‘The Guardian’ que no había renunciado a una novela. "Siempre lo intento", la citó el periódico británico. "Entre cada libro pienso, bueno, ahora es el momento de pasar a lo serio".

Alice Laidlaw -su nombre de soltera- nació el 10 de julio de 1931 en Wingham, Ontario, descendiente de presbiterianos escoceses y anglicanos irlandeses. Su padre, Robert, crió zorros y visones y trabajó como vigilante antes de dedicarse a la agricultura. Su madre, Anne Chamney, era profesora. En su aparición en Toronto en 2009, Munro fue citada diciendo que "había tenido suerte con su salud", a diferencia de su madre, que desarrolló la enfermedad de Parkinson relativamente joven y murió en 1959, según una biografía en el sitio web del Nobel. Laidlaw tenía un hermano y una hermana. Después de decidir convertirse en escritora a los 12 años, ganó una beca seis años después para estudiar inglés en la Universidad de Western Ontario, donde conoció y se casó con un compañero de estudios, James Munro. Se mudaron a Vancouver y luego a Victoria, donde abrieron una librería. La primera historia de Munro, ‘Las dimensiones de una sombra’, se publicó en 1950.

La mayor parte del trabajo de Munro se desarrolla en pequeñas ciudades de Ontario y Columbia Británica. Cerró ‘Dear Life’ con cuatro obras que describió como "de sentimiento autobiográfico", aunque no del todo ciertas. "Creo que son las primeras y las últimas (y las más cercanas) cosas que tengo que decir sobre mi propia vida", escribió. Ella y James Munro tuvieron cuatro hijas, una de las cuales, Catherine, murió poco después de dar a luz en 1955. Las otras, además de Jenny, son Sheila y Andrea. El matrimonio de los Munro terminó en 1972. Su segundo marido, Gerald Fremlin, era un geógrafo a quien había conocido cuando era estudiante. Murió en 2013. "Gran parte de lo que creo saber, y creo que sé más sobre la vida de mi madre de lo que casi cualquier hija podría saber, se refracta a través del prisma de su escritura", escribió Sheila Munro en sus memorias de 2001, Lives. de madres e hijas: crecer con Alice Munro. "Es tal el poder de su ficción que a veces incluso siento como si estuviera viviendo dentro de una historia de Alice Munro".