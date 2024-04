Qué hacer en Madrid esta semana: 'Las verbenas desiertas', Libros Mutantes, 'La endemoniada', Julie Doucet...

Libros Mutantes

La feria editorial independiente Libros Mutantes regresa un año más a La Casa Encendida con una suculenta selección de publicaciones experimentales, fanzines, revistas y libros de arte. Un espacio al que acercarse para descubrir lo que se cuece en el panorama editorial más innovador y creativo, donde no faltarán las charlas —este año dedicadas a profundizar en la idea del archivo— y la música. A lo largo de los próximos tres días podremos escuchar, por ejemplo, a la escritora Elisa Victoria en conversación con Daniela Delgado Viteri, ganadora de la última entrega del Puchi Award, asistir a la presentación de Out of the Grid, un proyecto sobre la historia del fanzine italiano, o de Queer Exhibition Histories, publicación sobre las exposiciones fundamentales que han dado forma al colectivo LGTBIQ+. Además, el Institute for Postnatural Studies ofrecerá una sesión de escucha en torno al concepto de ecología acústica y tanto el sábado como el domingo habrá Aperitivos Musicales comisariados por la periodista Bea G. Aranda del programa Friday Funday.